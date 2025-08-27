Sesa, approvato il bilancio 2025: dividendo a 1 euro e nuovo buyback da 15 milioni

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di Sesa
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha approvato il bilancio consolidato
al 30 aprile 2025. I ricavi si attestano a 3.356,8 milioni di euro
, in crescita del 4,6% su base annua, con un Ebitda
di 240,7 milioni
(+0,5% Y/Y) e un utile netto adjusted di 95,8 milioni, in calo del 9,9% rispetto all’esercizio precedente.
Gli azionisti hanno approvato la distribuzione di un dividendo
pari a 1,00 euro per azione
, in pagamento dal 24 settembre 2025 (stacco cedola il 22 settembre, record date il 23 settembre). La destinazione dell’utile d’esercizio, pari a 23,5 milioni di euro, prevede inoltre l’allocazione a riserva legale, straordinaria e per la distribuzione dei dividendi, secondo le proposte del Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea ha inoltre rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
, fino a un massimo del 10% del capitale e per un controvalore di 25 milioni di euro
. In sede straordinaria è stata deliberata la possibilità di annullare fino al 2% del capitale sociale nei prossimi 18 mesi.
Contestualmente, il CdA
ha disposto l’annullamento di 151.478 azioni proprie (0,98% del capitale), senza variazioni del capitale sociale, e l’avvio di un nuovo programma di buyback
da 15 milioni di euro
, operativo dal 28 agosto 2025 al 31 ottobre 2025, affidato a Intermonte SIM
.
Il programma di riacquisto
, oltre a supportare la liquidità del titolo sul mercato, ha finalità strategiche: dotare la società di azioni proprie da impiegare in operazioni straordinarie, accordi con partner industriali e piani di incentivazione azionaria. La società ha confermato l’impegno nell’attuazione del Piano Industriale di Gruppo, presentato a luglio 2025, sottolineando il ruolo di lungo termine della strategia di crescita condivisa con gli stakeholder.