Sesa, approvato il bilancio 2025: dividendo a 1 euro e nuovo buyback da 15 milioni

Sesa

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha approvato ilal 30 aprile 2025. I ricavi si attestano a, in crescita del 4,6% su base annua, con undi(+0,5% Y/Y) e un utile netto adjusted di 95,8 milioni, in calo del 9,9% rispetto all’esercizio precedente.Gli azionisti hanno approvato la distribuzione di unpari a, in pagamento dal 24 settembre 2025 (stacco cedola il 22 settembre, record date il 23 settembre). La destinazione dell’utile d’esercizio, pari a 23,5 milioni di euro, prevede inoltre l’allocazione a riserva legale, straordinaria e per la distribuzione dei dividendi, secondo le proposte del Consiglio di Amministrazione.L’assemblea ha inoltre rinnovato l’, fino a un massimo del 10% del capitale e per un controvalore di. In sede straordinaria è stata deliberata la possibilità di annullare fino al 2% del capitale sociale nei prossimi 18 mesi.Contestualmente, ilha disposto l’annullamento di 151.478 azioni proprie (0,98% del capitale), senza variazioni del capitale sociale, e l’avvio di un nuovo programma dida, operativo dal 28 agosto 2025 al 31 ottobre 2025, affidato aIl, oltre a supportare la liquidità del titolo sul mercato, ha finalità strategiche: dotare la società di azioni proprie da impiegare in operazioni straordinarie, accordi con partner industriali e piani di incentivazione azionaria. La società ha confermato l’impegno nell’attuazione del Piano Industriale di Gruppo, presentato a luglio 2025, sottolineando il ruolo di lungo termine della strategia di crescita condivisa con gli stakeholder.