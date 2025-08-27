Milano 26-ago
Tonica Wall Street

Commento, Finanza
Tonica Wall Street
(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.466 punti.

Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,43%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,47%).

Beni industriali (+1,03%), finanziario (+0,76%) e sanitario (+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo per l'ufficio, che ha riportato una flessione di -0,46%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+3,51%), Cisco Systems (+1,86%), American Express (+1,52%) e Goldman Sachs (+1,38%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce, che ha archiviato la seduta a -1,67%.

Deludente United Health, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Nike, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.

Discesa modesta per Verizon Communication, che cede un piccolo -0,61%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Regeneron Pharmaceuticals (+2,67%), Lam Research (+2,33%), Advanced Micro Devices (+2,00%) e Constellation Energy (+1,90%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Keurig Dr Pepper, che ha chiuso a -6,93%.

Soffre PDD Holdings, che evidenzia una perdita del 3,35%.

Preda dei venditori Atlassian, con un decremento del 2,62%.

Si concentrano le vendite su Charter Communications, che soffre un calo del 2,48%.
