Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.466 punti.Leggermente positivo il(+0,43%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,47%).(+1,03%),(+0,76%) e(+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,46%.Al top tra i(+3,51%),(+1,86%),(+1,52%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.(+2,67%),(+2,33%),(+2,00%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,93%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,48%.