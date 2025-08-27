Tonica Wall Street

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones
un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.466 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,43%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,47%). Beni industriali
(+1,03%), finanziario
(+0,76%) e sanitario
(+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto beni di consumo per l'ufficio
, che ha riportato una flessione di -0,46%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Boeing
(+3,51%), Cisco Systems
(+1,86%), American Express
(+1,52%) e Goldman Sachs
(+1,38%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Salesforce
, che ha archiviato la seduta a -1,67%.
Deludente United Health
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Nike
, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.
Discesa modesta per Verizon Communication
, che cede un piccolo -0,61%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Regeneron Pharmaceuticals
(+2,67%), Lam Research
(+2,33%), Advanced Micro Devices
(+2,00%) e Constellation Energy
(+1,90%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Keurig Dr Pepper
, che ha chiuso a -6,93%.
Soffre PDD Holdings
, che evidenzia una perdita del 3,35%.
Preda dei venditori Atlassian
, con un decremento del 2,62%.
Si concentrano le vendite su Charter Communications
, che soffre un calo del 2,48%.