Wall Street poco mossa in attesa dei risultati di Nvidia dopo la chiusura

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, in attesa dei risultati di Nvidia che saranno pubblicati dopo la chiusura del mercato e che hanno un impatto sul settore dell'intelligenza artificiale e sul più ampio comparto tecnologico.

Intanto, prima della campanella, Kohl's ha aumentato la guidance sull'utile annuale nonostante un calo delle vendite nel secondo trimestre, Abercrombie & Fitch ha migliorato la guidance dopo un secondo trimestre in crescita, e RBC ha registrato un utile record di 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

Rimane alta l'attenzione sull'indipendenza della banca centrale statunitense, dopo che Lisa Cook - che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve - ha annunciato l'intenzione di intentare causa contro il tentativo del presidente Trump di licenziarla. Il suo avvocato ha ritenuto infondato il tentativo di Trump, mentre la Fed ha sottolineato che i mandati di 14 anni tutelano le decisioni "negli interessi a lungo termine del popolo americano". La Fed ha dichiarato che lo status di Cook rimane invariato a meno che un tribunale non decida diversamente prima della riunione del 16-17 settembre.

Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, dovrebbe intervenire più tardi nel corso della giornata e i suoi commenti saranno esaminati per eventuali indizi sulla direzione della politica monetaria.

Dopo Intel, il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha dichiarato che l'amministrazione Trump è ora interessata ad acquisire una partecipazione in un'azienda del settore della difesa. Sono in corso trattative con il Pentagono per quanto riguarda Palantir, Boeing e Lockheed Martin.

Sul fronte macroeconomico, le domande di mutuo negli Stati Uniti hanno continuato a diminuire la scorsa settimana, con i tassi sui mutui in marginale aumento.

Guardando ai principali indici di Wall Street, variazione pari a +0,05% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.464 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,13%); sulla stessa linea, senza direzione l'S&P 100 (-0,05%).
