Wall Street poco mossa in attesa dei risultati di Nvidia dopo la chiusura

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street, in attesa dei risultati di Nvidia che saranno pubblicati dopo la chiusura
del mercato e che hanno un impatto sul settore dell'intelligenza artificiale e sul più ampio comparto tecnologico.
Intanto, prima della campanella
, Kohl's
ha aumentato
la guidance sull'utile annuale nonostante un calo delle vendite nel secondo trimestre, Abercrombie & Fitch
ha migliorato
la guidance dopo un secondo trimestre in crescita, e RBC
ha registrato
un utile record di 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre.
Rimane alta l'attenzione sull'indipendenza della banca centrale statunitense
, dopo che Lisa Cook
- che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve - ha annunciato
l'intenzione di intentare causa contro il tentativo del presidente Trump di licenziarla. Il suo avvocato ha ritenuto infondato il tentativo di Trump, mentre la Fed ha sottolineato che i mandati di 14 anni tutelano le decisioni "negli interessi a lungo termine del popolo americano". La Fed ha dichiarato che lo status di Cook rimane invariato a meno che un tribunale non decida diversamente prima della riunione del 16-17 settembre.
Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin
, dovrebbe intervenire più tardi nel corso della giornata e i suoi commenti saranno esaminati per eventuali indizi sulla direzione della politica monetaria.
Dopo Intel, il Segretario al Commercio Howard Lutnick
ha dichiarato che l'amministrazione Trump è ora interessata ad acquisire una partecipazione in un'azienda del settore della difesa. Sono in corso trattative con il Pentagono per quanto riguarda Palantir, Boeing e Lockheed Martin.
Sul fronte macroeconomico, le domande di mutuo
negli Stati Uniti hanno continuato
a diminuire la scorsa settimana, con i tassi sui mutui in marginale aumento.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, variazione pari a +0,05% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.464 punti. Sulla parità il Nasdaq 100
(-0,13%); sulla stessa linea, senza direzione l'S&P 100
(-0,05%).