Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro contro Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 171,294. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 172,022. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 171,052.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)