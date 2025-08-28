Milano 14:07
42.430 +0,19%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:07
9.232 -0,26%
Francoforte 14:07
24.049 +0,01%

Banca Popolare Pugliese, sospesa temporaneamente attività di sostegno a liquidità azioni proprie

Finanza
Banca Popolare Pugliese, sospesa temporaneamente attività di sostegno a liquidità azioni proprie
(Teleborsa) - Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. ha reso noto che, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia per il riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, l’incarico conferito a Equita SIM come liquidity provider è temporaneamente sospeso.

La decisione, si legge nella nota, è in linea con quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti il 14 dicembre 2023 e successivamente rinnovato.

La banca ha inoltre precisato che la ripresa dell’attività di sostegno alla liquidità delle azioni proprie sarà comunicata con apposita nota non appena autorizzata.
Condividi
```