Milano 9:32
42.642 +0,69%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:32
9.257 +0,02%
24.157 +0,46%

Borse europee positive, a Milano vola MFE con strada spianata su ProSiebenSat
(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari europee, mentre si attenuta la pressione sui titoli di Stato francesi. Gli investitori stanno digerendo i risultati di Nvidia usciti nella notte, con l'azienda produttrice di chip e pioniere dell'intelligenza artificiale che ha riportato risultati migliori delle stime degli analisti e diffuso una guidance superiore alle attese. Tuttavia, ricavi inferiori alle attese nei data center e dubbi sulle previsioni per la Cina stanno pesando sull'andamento delle azioni.

Tra chi ha pubblicato i conti questa mattina in Europa, Delivery Hero ha tagliato la guidance su EBITDA e free cash flow per l'effetto negativo dei cambi, mentre Pernod Ricard ha stimato un calo delle vendite nel trimestre in corso con debolezza in Cina e USA.

Le immatricolazioni di auto nuove nell'UE a luglio sono aumentate del 7,4%, secondo i dati ACEA, di cui Tesla -42%, BYD +206%, BMW +14%, Mercedes +2,6%, Stellantis -0,9%, Renault +9,4%, Volkswagen +14%; le immatricolazioni di auto nuove nell'UE sono diminuite dello 0,7% nel periodo gennaio-luglio.

Sul fronte della politica monetaria, la Bank of Korea ha lasciato i tassi invariati al 2,5% per la seconda riunione consecutiva, mentre la banca centrale delle Filippine ha tagliato i tassi di 25 punti base al 5%.

Per quanto riguarda i dazi, ieri è entrato in vigore il raddoppio dei dazi statunitensi sulle importazioni indiane fino al 50%, mettendo a dura prova i rapporti tra Stati Uniti e India. Le misure includono un dazio punitivo del 25% legato agli acquisti di petrolio russo da parte dell'India.

L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 3.396,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 63,73 dollari per barile.

In discesa lo spread, che retrocede a quota +93 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%.

Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,41%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,71%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,70% sul FTSE MIB, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 45.270 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,64%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,66%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Stellantis (+2,36%), Moncler (+2,13%), Campari (+1,91%) e STMicroelectronics (+1,79%).

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MFE A (+6,38%, dopo che PPF ha alzato bandiera bianca sulla partita ProSiebenSat, vendendo al gruppo italiano la propria quota), MFE B (+5,80%), ERG (+3,25%) e Sesa (+2,51%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group, che prosegue le contrattazioni a -1,50%. Contrazione moderata per Comer Industries, che soffre un calo dello 0,80%. Sottotono El.En che mostra una limatura dello 0,75%. Deludente Lottomatica, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
