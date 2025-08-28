Borse europee positive, a Milano vola MFE con strada spianata su ProSiebenSat

(Teleborsa) - Seduta positiva per i mercati azionari europee, mentre si attenuta la pressione sui titoli di Stato francesi
. Gli investitori stanno digerendo i risultati di Nvidia
usciti nella notte
, con l'azienda produttrice di chip e pioniere dell'intelligenza artificiale che ha riportato risultati migliori delle stime degli analisti e diffuso una guidance superiore alle attese. Tuttavia, ricavi inferiori alle attese nei data center e dubbi sulle previsioni per la Cina stanno pesando sull'andamento delle azioni.
Tra chi ha pubblicato i conti questa mattina in Europa
, Delivery Hero
ha tagliato
la guidance su EBITDA e free cash flow per l'effetto negativo dei cambi, mentre Pernod Ricard
ha stimato
un calo delle vendite nel trimestre in corso con debolezza in Cina e USA.
Le immatricolazioni di auto nuove nell'UE
a luglio sono aumentate del 7,4%, secondo i dati ACEA
, di cui Tesla
-42%, BYD +206%, BMW
+14%, Mercedes
+2,6%, Stellantis
-0,9%, Renault
+9,4%, Volkswagen
+14%; le immatricolazioni di auto nuove nell'UE sono diminuite dello 0,7% nel periodo gennaio-luglio.
Sul fronte della politica monetaria
, la Bank of Korea ha lasciato
i tassi invariati al 2,5% per la seconda riunione consecutiva, mentre la banca centrale delle Filippine ha tagliato
i tassi di 25 punti base al 5%.
Per quanto riguarda i dazi
, ieri è entrato in vigore il raddoppio dei dazi statunitensi sulle importazioni indiane fino al 50%, mettendo a dura prova i rapporti tra Stati Uniti e India. Le misure includono un dazio punitivo del 25% legato agli acquisti di petrolio russo da parte dell'India.
L'Euro / Dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 3.396,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scende a 63,73 dollari per barile.
In discesa lo spread
, che retrocede a quota +93 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 3,54%. Tra i listini europei
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,41%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e denaro su Parigi
, che registra un rialzo dello 0,71%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dello 0,70% sul FTSE MIB
, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.270 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,64%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,66%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+2,36%), Moncler
(+2,13%), Campari
(+1,91%) e STMicroelectronics
(+1,79%). Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE A
(+6,38%, dopo che PPF ha alzato bandiera bianca
sulla partita ProSiebenSat, vendendo al gruppo italiano la propria quota), MFE B
(+5,80%), ERG
(+3,25%) e Sesa
(+2,51%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group
, che prosegue le contrattazioni a -1,50%. Contrazione moderata per Comer Industries
, che soffre un calo dello 0,80%. Sottotono El.En
che mostra una limatura dello 0,75%. Deludente Lottomatica
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.