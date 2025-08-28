Gruppo Cassa Centrale, risultati al 30 giugno 2025

(Teleborsa) - Ilha esaminato i. Ilhanno commentato i risultati consolidati del Gruppo del primo semestre 2025, sottolineando che "fare banca per il Gruppo Cassa Centrale significa essere presenti sul territorio e vicini ai soci e ai clienti nelle loro scelte finanziarie. Il nostro modello di sviluppo, che ha visto aumentare ancora la presenza fisica con l’apertura di nuove filiali, ha consentito di aumentare il credito, primariamente a famiglie e PMI, ad un ritmo superiore a quello dell’industria bancaria italiana. Questo grazie ad una solidità patrimoniale decisamente superiore alla media e all’ampia disponibilità di liquidità alimentata dalla raccolta dalla clientela, che continua a rinnovare la fiducia affidandoci i propri risparmi. Questi sono per noi risultati di grande soddisfazione, generatori di nuova crescita per il Paese, nei territori e nelle comunità di riferimento".L’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi ha aggiunto: "I risultati dello stress test condotto da EBA e BCE per il periodo 2025 -2027 rafforzano la passione che mettiamo nel nostro quotidiano: il grado di solidità patrimoniale, che si è attestato sui migliori livelli italiano ed europeo in ogni anno dello scenario avverso, conferma la nostra capacità di resilienza nel lungo termine”.sono saliti nel primo semestre portandosi a quota euro 49,7 miliardi (+2,2% rispetto a fine 2024) al 30 giugno 2025, registrando un’accelerazione a seguito del già positivo percorso di crescita che ha caratterizzato il 2024 e confermando la capacità del Gruppo di aumentare i propri impieghi ad un ritmo superiore alla media dell’industria bancaria italiana nel periodo[1]. Le nuove erogazioni[2], rivolte primariamente a famiglie e PMI in coerenza con la visione della clientela di riferimento del Gruppo Bancario Cooperativo, durante i primi sei mesi dell’anno sono state pari a euro 5,0 miliardi (+30% rispetto al primo semestre 2024). Tale incremento dei volumi nei territori di riferimento è stato accompagnato da un ulteriore aumento del numero di filiali, in netta controtendenza rispetto alle dinamiche che vedono un processo di riduzione della presenza fisica sul territorio da parte del resto del sistema bancario italiano.Laè ulteriormente cresciuta dello 1,2% rispetto i valori di fine 2024 (+3,6% A/A), portandosi a euro 72,0 miliardi, a un ritmo superiore alla media dell’industria delle banche operanti in Italia. Laha visto un’ulteriore spinta nei primi sei mesi del 2025 portandosi a euro 51,3 miliardi con un incremento pari a +4,6% rispetto a dicembre 2024, supportato dalla crescita in tutti i comparti.L’incremento della raccolta diretta conferma l’obiettivo strategico di continuo sviluppo del funding da famiglie e imprese funzionale a garantire crescente offerta di credito, mantenendo ampia disponibilità di liquidità.La crescita dei volumi è stata inoltre accompagnata dall’acquisizione di nuovi clienti (oltre 77 mila nel corso del semestre), favorita dalla progressiva attivazione delle iniziative di sviluppo commerciale previste nel Piano Strategico 2025 – 2027.Rimane costante il presidio sulla qualità del credito: al 30 giugno 2025,si attesta al 3,4% (3,5% a fine 2024), mentrerimane sotto soglia 1% (0,7%, invariato rispetto a fine 2024). Ilè pari al 80% (81% a fine 2024).Leammontano a euro 35,2 miliardi (euro 32,3 miliardi a fine 2024), con un incremento del +8,9% nel corso del semestre.Ilal 68,7% assicura ampia disponibilità di liquidità a sostegno delle iniziative di sviluppo del Gruppo.Ilper i primi sei mesi del 2025 è stato pari a euro 1.159 milioni (-6,1% rispetto il primo semestre del 2024), in conseguenza alla contrazione della forbice creditizia legata all’andamento generale dei tassi d’interesse. Al contrario, lenette hanno registrato un ulteriore semestre di crescita, portandosi a euro 423 milioni (+6,5% rispetto al primo semestre 2024, in ulteriore accelerazione rispetto al ritmo di incremento dell’intero 2024). L’aumento è stato trasversale a tutti i comparti dei servizi offerti alla clientela, trainato principalmente dalla crescita dei volumi nel Wealth Management e dall’efficacia delle iniziative di Piano Strategico in ambito Bancassurance. Ilha raggiunto euro 1.582 milioni, in crescita del +4,3% rispetto ai risultati conseguiti nello stesso periodo del 2024, grazie alla continua diversificazione dei ricavi attraverso lo sviluppo delle commissioni nette.per il primo semestre 2025 risultano pari a euro 923 milioni, in aumento del +6,7% rispetto al primo semestre del 2024, a fronte della progressiva implementazione delle iniziative di Piano Strategico che prevedono investimenti sul comparto ICT e Sicurezza per oltre euro 200 milioni nel triennio 2025 – 2027 e nuove assunzioni di personale, in parallelo alla crescita della presenza fisica sul territorio.Ilal netto delle poste straordinarie sale al 58%, muovendo in direzione del livello di efficienza sostenibile e in linea con l’obiettivo di Piano Strategico 2025 – 2027, anche in considerazione degli investimenti sostenuti per lo sviluppo territoriale e tecnologico a supporto dell’evoluzione commerciale del Gruppo.Anche nei primi sei mesi del 2025 si sono registrate, pari a euro 39 milioni, sulle posizioni creditizie grazie alle attività interne di gestione del credito deteriorato e all’elevato livello di coperture sulle esposizioni creditizie.di Gruppo è pari a euro 590 milioni (euro 577 milioni nel primo semestre 2024).Di seguito i ratio patrimoniali al 30 giugno 2025:Fully Phased pari al 27,5% (26,8% al 31 dicembre 2024);Fully Phased pari al 27,5% (26,8% al 31 dicembre 2024).Ildel Gruppo, che include il risultato di periodo, si attesta a euro 9,9 miliardi (in crescita rispetto ai euro 9,4 miliardi di fine 2024).Al 30 giugno 2025, il("Liquidity Coverage Ratio") è pari al 304% (292% a dicembre 2024) e il("Net Stable Funding Ratio") è pari al 176% (180% a fine 2024). Entrambi gli indicatori rimangono ben al di sopra dei requisiti normativi, a denotare una positiva situazione di liquidità che caratterizza il Gruppo fin dalla sua costituzione.