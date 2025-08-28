Piazza Affari chiude in leggero rialzo, bene Prismyan e settore del lusso

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce.
A Piazza Affari buona la performance di Prysmian
in scia al giudizio positivo espresso dagli analisti di Jefferies. Bene anche il settore del lusso
– al termine delle contrattazioni Brunello Cucinelli
ha presentato una semestrale con ricavi e utili in crescita
– e Campari
che sfrutta la fiducia sul settore generata dai conti della francese Pernod Ricard
. Seduta positiva anche per STMicroelectronics
dopo la buona trimestrale pubblicata dal colosso Nvidia
.
Giornata caratterizzata però dal crollo di Tim
(-8,8%) penalizzata dall'annuncio di Iliad
dell'interruzione delle trattative
per una fusione
con l'operatore italiano e della decisione di abbandonare questa ipotesi.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,30%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.411,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,63 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato -0,03%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,42%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,24%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB
che ha messo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 45.068 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,34%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, andamento positivo per Prysmian
, che avanza di un discreto +2,93%.
Ben comprata Moncler
, che segna un forte rialzo del 2,87%. STMicroelectronics
avanza del 2,32%. Banca Popolare di Sondrio
avanza dell'1,39%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia
, che ha terminato le contrattazioni a -8,79%. Saipem
scende del 2,68%.
Tentenna Nexi
, con un modesto ribasso dell'1,05%.
Giornata fiacca per Hera
, che segna un calo dello 0,86%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE B
(+10,51%), MFE A
(+9,64%), Sesa
(+5,50%) e LU-VE Group
(+4,73%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Lottomatica
, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.
Piccola perdita per Comer Industries
, che scambia con un -1,33%.
Tentenna IREN
, che cede l'1,29%.
Sostanzialmente debole GVS
, che registra una flessione dell'1,27%.