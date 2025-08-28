Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 18:42
23.678 +0,48%
Dow Jones 18:42
45.601 +0,08%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Piazza Affari chiude in leggero rialzo, bene Prismyan e settore del lusso

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Senza direzione intanto l'S&amp;P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

A Piazza Affari buona la performance di Prysmian in scia al giudizio positivo espresso dagli analisti di Jefferies. Bene anche il settore del lusso – al termine delle contrattazioni Brunello Cucinelli ha presentato una semestrale con ricavi e utili in crescita – e Campari che sfrutta la fiducia sul settore generata dai conti della francese Pernod Ricard. Seduta positiva anche per STMicroelectronics dopo la buona trimestrale pubblicata dal colosso Nvidia.

Giornata caratterizzata però dal crollo di Tim (-8,8%) penalizzata dall'annuncio di Iliad dell'interruzione delle trattative per una fusione con l'operatore italiano e della decisione di abbandonare questa ipotesi.

Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,30%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 3.411,7 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,63 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.

Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,03%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,42%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,24%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con il FTSE MIB che ha messo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 45.068 punti.

In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,34%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +2,93%.

Ben comprata Moncler, che segna un forte rialzo del 2,87%.

STMicroelectronics avanza del 2,32%.

Banca Popolare di Sondrio avanza dell'1,39%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia, che ha terminato le contrattazioni a -8,79%.

Saipem scende del 2,68%.

Tentenna Nexi, con un modesto ribasso dell'1,05%.

Giornata fiacca per Hera, che segna un calo dello 0,86%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MFE B (+10,51%), MFE A (+9,64%), Sesa (+5,50%) e LU-VE Group (+4,73%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Lottomatica, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.

Piccola perdita per Comer Industries, che scambia con un -1,33%.

Tentenna IREN, che cede l'1,29%.

Sostanzialmente debole GVS, che registra una flessione dell'1,27%.
