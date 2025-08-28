Milano 14:55
42.512 +0,38%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:55
9.230 -0,27%
Francoforte 14:55
24.080 +0,14%

Piazza Affari: luce verde per Sesa

Brillante rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,20%.
