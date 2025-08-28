Milano
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 15.11
Piazza Affari: luce verde per Sesa
,
28 agosto 2025 - 12.30
Brillante rialzo per la
società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,20%.
Sesa
+5,99%
