Promotica, nuova Short Collection per Coop Italia

(Teleborsa) - Promotica
, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, ha lanciato la nuova Short Collection per Coop Italia
, un progetto che vede protagonisti gli iconici articoli firmati Alessi, fabbrica del design italiano dal 1921.
Dal 28 agosto al 19 novembre 2025, nei punti vendita Coop aderenti all'iniziativa, i soci e clienti riceveranno un bollino ogni 15 euro di spesa. Raccogliendo i bollini e aggiungendo un contributo, sarà possibile ottenere premi esclusivi per la tavola firmati Alessi
, selezionati dalle iconiche collezioni Mami e Bark.
In parallelo, ogni 15 euro di spesa verrà consegnato anche un Buono Scuola per l'iniziativa "Coop per la Scuola 2025"
, che potrà essere donato agli istituti scolastici italiani che avranno la possibilità di richiedere materiali didattici e informatici selezionabili da un apposito catalogo.
"Siamo orgogliosi di affiancare Coop Italia in un'iniziativa che celebra il valore del design e sostiene al contempo un progetto educativo di grande rilevanza sociale - ha commentato l'AD Diego Toscani
- Le collezioni Alessi impreziosiscono la campagna, offrendo ai clienti l’opportunità di portare nelle proprie case oggetti belli, funzionali e di grande qualità".