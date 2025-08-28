Promotica, nuova Short Collection per Coop Italia

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, ha, un progetto che vede protagonisti gli iconici articoli firmati Alessi, fabbrica del design italiano dal 1921.Dal 28 agosto al 19 novembre 2025, nei punti vendita Coop aderenti all'iniziativa, i soci e clienti riceveranno un bollino ogni 15 euro di spesa. Raccogliendo i bollini e aggiungendo un contributo, sarà, selezionati dalle iconiche collezioni Mami e Bark.In parallelo, ogni 15 euro di spesa verrà consegnato anche un, che potrà essere donato agli istituti scolastici italiani che avranno la possibilità di richiedere materiali didattici e informatici selezionabili da un apposito catalogo."Siamo orgogliosi di affiancare Coop Italia in un'iniziativa che celebra il valore del design e sostiene al contempo un progetto educativo di grande rilevanza sociale - ha commentato l'- Le collezioni Alessi impreziosiscono la campagna, offrendo ai clienti l’opportunità di portare nelle proprie case oggetti belli, funzionali e di grande qualità".