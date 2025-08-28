Milano 17:15
42.474 +0,29%
Nasdaq 17:15
23.665 +0,42%
Dow Jones 17:15
45.489 -0,17%
Londra 17:15
9.218 -0,41%
Francoforte 17:15
24.055 +0,04%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 22 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 22 agosto
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 22 agosto su base settimanale (WoW) 18 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente 13 Mld piedi cubi (la previsione era 27 Mld piedi cubi).
Condividi
```