TD Bank, l'utile rettificato sale a 3,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre

(Teleborsa) - La banca canadeseha chiuso il(terminato il 31 luglio 2025) con undi 3,3 miliardi di dollari, rispetto a una perdita di 181 milioni di dollari nel terzo trimestre dell'anno scorso, e un utile rettificato di 3,9 miliardi di dollari, in aumento del 6%. L'è stato di 2,20 dollari, rispetto ai 2,05 dollari dello scorso anno.L'utile netto diha raggiunto il record di 1.953 milioni di dollari, con un aumento del 4% su base annua, a seguito dell'aumento dei ricavi, parzialmente compensato da maggiori oneri non finanziari e accantonamenti per perdite su crediti. I ricavi hanno raggiunto il record di 5.241 milioni di dollari, con un aumento del 5%, dovuto principalmente alla crescita del volume di prestiti e depositi.Escludendo i contributi di 178 milioni di dollari nel terzo trimestre dello scorso anno derivanti dall'investimento in, ceduto il 12 febbraio 2025, ilha registrato un utile netto di 760 milioni di dollari (554 milioni di dollari), con un aumento di 3.337 milioni di dollari (2.433 milioni di dollari) su base annua.In questo trimestre, il settore Retail statunitense ha mantenuto il suo slancio con una crescita dei portafogli di prestiti core e degli asset del settore Wealth statunitense su base annua. La banca ha compiutodel bilancio, completando il programma di riposizionamento obbligazionario e raggiungendo l'obiettivo di riduzione degli asset del 10%."I nostri team hanno registrato un altro trimestre di ottime performance, trainati da una solida attività con i clienti e da un'esecuzione disciplinata, a dimostrazione della solidità del nostro modello di business diversificato - ha dichiarato il- Siamo ben posizionati per sfruttare questo slancio mentre competiamo, cresciamo e costruiamo la nostra banca per il futuro".