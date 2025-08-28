USA, stoccaggi gas ultima settimana +18 BCF

(Teleborsa) - Salgono gli stoccaggi settimanali di gas
negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration
(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 22 agosto 2025 sono risultati in aumento di 18 BCF
(billion cubic feet).
La settimana prima
si era registrato un aumento di 13 BCF.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.217 miliardi di piedi cubici
, risultando in calo del 3,4% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.329) e in crescita del 5% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.063 BCF.