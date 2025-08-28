Wall Street apre in leggero rialzo, focus su dati macro

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 45.475 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.481 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,24%); senza direzione l'S&P 100
(0%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario
(-0,68%), energia
(-0,51%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,50%).
Sul fronte macroeconomico, scendono più delle attese
le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA. Nella settimana al 23 agosto, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità
, in calo di 5.000 unità rispetto alle 234 mila (riviste da 235 mila) della settimana precedente e rispetto alle 231 mila unità attese.Cresce più delle attese
l'economia statunitense
nel 2° trimestre
del 2025, con il dato del PIL
che nella seconda lettura è stato indicato a +3,3% su base trimestrale rispetto al +3% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il -0,5% del trimestre precedente.
Per quanto riguarda le trimestrali, NVIDIA
, colosso statunitense dei processori grafici, ha registrato
un fatturato
di 46,7 miliardi di dollari
per il secondo trimestre (terminato il 27 luglio 2025), in crescita del 6% rispetto al trimestre precedente e del 56% rispetto all'anno precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti per 46,1 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Il fatturato del Blackwell Data Center di NVIDIA è cresciuto del 17% su base sequenziale.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+0,94%), Nike
(+0,59%) e Caterpillar
(+0,51%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amgen
, che ottiene -0,75%.
Fiacca Travelers Company
, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.
Discesa modesta per Verizon Communication
, che cede un piccolo -0,61%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Datadog
(+3,83%), MongoDB
(+2,13%), Dollar Tree
(+1,95%) e Atlassian
(+1,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DexCom
, che ottiene -1,00%.
Pensosa Verisk Analytics
, con un calo frazionale dello 0,86%.
Tentenna Moderna
, con un modesto ribasso dello 0,84%.
Giornata fiacca per Regeneron Pharmaceuticals
, che segna un calo dello 0,77%.