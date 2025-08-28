Milano 16:13
42.479 +0,30%
Nasdaq 16:13
23.603 +0,16%
Dow Jones 16:13
45.494 -0,16%
Londra 16:13
9.217 -0,41%
Francoforte 16:13
24.085 +0,16%

Wall Street apre in leggero rialzo, focus su dati macro

Commento, Finanza
Wall Street apre in leggero rialzo, focus su dati macro
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 45.475 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.481 punti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,24%); senza direzione l'S&P 100 (0%).

In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti sanitario (-0,68%), energia (-0,51%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,50%).

Sul fronte macroeconomico, scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 23 agosto, i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in calo di 5.000 unità rispetto alle 234 mila (riviste da 235 mila) della settimana precedente e rispetto alle 231 mila unità attese.

Cresce più delle attese l'economia statunitense nel 2° trimestre del 2025, con il dato del PIL che nella seconda lettura è stato indicato a +3,3% su base trimestrale rispetto al +3% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il -0,5% del trimestre precedente.

Per quanto riguarda le trimestrali, NVIDIA, colosso statunitense dei processori grafici, ha registrato un fatturato di 46,7 miliardi di dollari per il secondo trimestre (terminato il 27 luglio 2025), in crescita del 6% rispetto al trimestre precedente e del 56% rispetto all'anno precedente. Il dato è superiore alle attese degli analisti per 46,1 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Il fatturato del Blackwell Data Center di NVIDIA è cresciuto del 17% su base sequenziale.
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+0,94%), Nike (+0,59%) e Caterpillar (+0,51%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amgen, che ottiene -0,75%.

Fiacca Travelers Company, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.

Discesa modesta per Verizon Communication, che cede un piccolo -0,61%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Datadog (+3,83%), MongoDB (+2,13%), Dollar Tree (+1,95%) e Atlassian (+1,85%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DexCom, che ottiene -1,00%.

Pensosa Verisk Analytics, con un calo frazionale dello 0,86%.

Tentenna Moderna, con un modesto ribasso dello 0,84%.

Giornata fiacca per Regeneron Pharmaceuticals, che segna un calo dello 0,77%.
Condividi
```