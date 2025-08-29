Milano 28-ago
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 28/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 171,381 con tetto rappresentato dall'area 172,054. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 171,122.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
