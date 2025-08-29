Borse europee piatte. Focus su dati macro in attesa di inflazione PCE in USA

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per i mercati azionario europei, con l'attenzione rivolta ai dati macroeconomici
. Negli Stati Uniti
, l'attenzione è rivolta al PCE di luglio, con il consensus che prevede un calo dell'inflazione complessiva allo 0,2% su base mensile e un'inflazione PCE di fondo stabile allo 0,3% su base mensile. Il dato potrebbe fornire nuove indicazioni per la direzione della politica monetaria. Su questo fronte, nella notte il membro del board Fed Christopher Waller
ha ribadito la sua posizione secondo cui un taglio dei tassi di 25 punti base è la soluzione più probabile per la riunione di settembre, ma che sosterrebbe un taglio più consistente qualora il rapporto sulle buste paga non agricole di agosto (in uscita il 5 settembre) mostrasse un "indebolimento sostanziale".
Sul fronte europeo, in Francia
il PIL ha accelerato
moderatamente nel secondo trimestre, è stata rivista
al rialzo la crescita dell'occupazione nel secondo trimestre e l'inflazione è risultata
sotto le attese ad agosto (+0,9% su anno), in Spagna
l'inflazione è risultata
sotto le attese ad agosto (+2,7% su anno), in Germania
le vendite al dettaglio hanno deluso
le attese a luglio.
Tra le società che hanno fornito informazioni finanziarie
, Brunello Cucinelli ha chiuso
il primo semestre con un utile netto di 76,7 milioni, in rialzo del 16% sullo stesso periodo del 2024, ricavi pari a 684,1 milioni (+10,2% a cambi correnti, +10,7% a cambi costanti) e un EBIT di 113,8 milioni, in aumento di 8,8%; Rémy Cointreau prevede ora
un calo organico dell'utile operativo corrente a un tasso "mid-single digit" nel 2025-26 (rispetto a un calo "mid-to-high-single-digits" previsto in precedenza), a seguito dell'accordo concluso tra Stati Uniti e UE, che stabilisce, dal 1° agosto, un'aliquota doganale del 15% (rispetto a una stima del 30%).
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,13 dollari per barile, in calo dello 0,72%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,55%. Nello scenario borsistico europeo
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,21%. Piazza Affari
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.059 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,37%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,28%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Leonardo
, che avanza di un discreto +1,88%. Performance modesta per Ferrari
, che mostra un moderato rialzo dello 0,81%. Resistente Amplifon
, che segna un piccolo aumento dello 0,80%. Saipem
avanza dello 0,63%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia
, che continua la seduta con -2,58%. Piccola perdita per Banca MPS
, che scambia con un -1,02%. Tentenna Mediobanca
, che cede lo 0,87%. Sostanzialmente debole Campari
, che registra una flessione dello 0,73%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE B
(+5,16%), Fincantieri
(+4,54%), MFE A
(+2,38%) e Avio
(+2,12%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -0,84%. Si muove sotto la parità Banco di Desio e della Brianza
, evidenziando un decremento dello 0,67%.