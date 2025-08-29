Piazza Affari chiude in rosso con gli altri Eurolistini. Denaro su difesa e MFE

(Teleborsa) - Piazza Affari termina le contrattazioni in ribasso assieme agli altri principali listini europei
, seguendo l'andatura di Wall Street
, che evidenzia un andamento negativo. Le borse hanno risentito oggi di qualche realizzo
, soprattutto quella americana, dopo aver toccato ieri nuovi record storici.
La settimana chiude anche il mese di agosto, nel complesso positivo, ed introduce all'operatività di settembre, ultimo mese del trimestre
e banco di prova per le banche centrali, in particolare la Federal Reserve
, che ha introdotto ad un possibile taglio dei tassi
. Di qui la maggiore cautela degli operatori, che guardano con apprensione
anche alla "questione francese".
Fra i dati macro di oggi
: il PIL della Francia
ha accelerato moderatamente nel secondo trimestre; in Spagna
l'inflazione è risultata sotto le attese ad agosto; in Germania
le vendite al dettaglio hanno deluso le attese a luglio; in Italia
il PIL del secondo trimestre è stato confermato a -0,1% congiunturale e +0,4% tendenziale e l'inflazione è risultata sotto le attese ad agosto ma con un'accelerazione del carrello della spesa. Dato clou della settimana l'indice PCE in USA
, che ha fornito una misura dell'inflazione in linea con le attese, alimentando l'aspettativa di un intervento della Fed.
Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.446,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,64%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +94 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%. Nello scenario borsistico europeo
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,57%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,32%, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dello 0,76%.
A Milano, si è mosso sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 42.196 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che ha perso lo 0,59%, chiudendo a 44.800 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,64%); come pure, in ribasso il FTSE Italia Star
(-0,73%). Leonardo
, che mette a segno un +0,77%, è l'unica tra le Blue Chip
di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.
La peggiore performance è quella di Prysmian
, che ha chiuso a -2,30%. STMicroelectronics
scende del 2,23%.
Calo deciso per Campari
, che segna un -2,19%.
Sotto pressione Brunello Cucinelli
, con un forte ribasso del 2,06%,nonostante la chiusura del trimestre con dati in crescita: il primo semestre con un utile netto di 76,7 milioni, in rialzo del 16% sullo stesso periodo del 2024, ricavi pari a 684,1 milioni (+10,2% a cambi correnti, +10,7% a cambi costanti) e un EBIT di 113,8 milioni, in aumento di 8,8%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Fincantieri
(+5,06%), che ha raggiunto nuovi massimi storici, in scia all'andamento sostenuto del settore della difesa.
In denaro MFE A
(+2,91%), MFE B
(+1,84%), dopo che PPF ha deciso di aderire all'offerta lanciata per la tedesca ProsiebentSat1.
Le più forti vendite su WIIT
, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.
Soffre Ferragamo
, che evidenzia una perdita del 3,77%.
Preda dei venditori GVS
, con un decremento del 3,42%.
Si concentrano le vendite su Danieli
, che soffre un calo del 3,15%.