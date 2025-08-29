Reserve Bank of New Zealand, si dimette il governatore Neil Quigley

(Teleborsa) - Ildal suo incarico, appena sei mesi dopo l'abbandono della banca centrale da parte dell'ex governatore Adrian Orr. Lo ha reso noto il Ministro delle Finanze Nicola Willis, ringraziando Quigley per il suo contributo alla banca dopo 15 anni come membro del board e 9 come presidente."Oggi Quigley ha rassegnato le sue dimissioni dal board e dalla carica di presidente- si legge in una nota - Quigley ha deciso che, dopo aver supervisionato una serie di attività chiave per la banca, ora è il momento opportuno per passare il testimone a un nuovo presidente".Quigley "se ne va con un nuovo accordo di finanziamento in vigore, un'importante revisione delle disposizioni patrimoniali in fase di consultazione e la", viene spiegato.Ildi presidente fino alla nomina. La partenza di Quigley crea un posto vacante nel board, che verrà ricoperto a tempo debito.