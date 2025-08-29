Reserve Bank of New Zealand, si dimette il governatore Neil Quigley

(Teleborsa) - Il presidente della Reserve Bank of New Zealand, Neil Quigley, si è dimesso
dal suo incarico, appena sei mesi dopo l'abbandono della banca centrale da parte dell'ex governatore Adrian Orr. Lo ha reso noto il Ministro delle Finanze Nicola Willis, ringraziando Quigley per il suo contributo alla banca dopo 15 anni come membro del board e 9 come presidente.
"Oggi Quigley ha rassegnato le sue dimissioni dal board e dalla carica di presidente con effetto immediato
- si legge in una nota - Quigley ha deciso che, dopo aver supervisionato una serie di attività chiave per la banca, ora è il momento opportuno per passare il testimone a un nuovo presidente".
Quigley "se ne va con un nuovo accordo di finanziamento in vigore, un'importante revisione delle disposizioni patrimoniali in fase di consultazione e la nomina di un nuovo Governatore in fase avanzata
", viene spiegato.
Il vicepresidente Rodger Finlay eserciterà le funzioni
di presidente fino alla nomina. La partenza di Quigley crea un posto vacante nel board, che verrà ricoperto a tempo debito.(Foto: Kerin Gedge su Unsplash)