S&P 500 e Dow Jones chiudono su nuovi record, in calo Nvidia dopo i conti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

telecomunicazioni

energia

informatica

utilities

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Salesforce

Cisco Systems

American Express

Amazon

Merck

Amgen

Procter & Gamble

Nvidia

Datadog

Trade Desk

CrowdStrike Holdings

Biogen

Old Dominion Freight Line

Moderna

Cintas Corporation

(Teleborsa) - A, ilha chiuso in marginale rialzo dello 0,16%, chiudendo la giornata su 45.637 punti e segnando un nuovo record, mentre scatto in avanti dello 0,32% per l', che arriva a 6.502 punti e anch'esso segna nuovi massimi storici. Positivo il(+0,58%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,38%).Ladi, superiore alle aspettative, ha contribuito a consolidare la fiducia degli investitori nella salute del settore dell'intelligenza artificiale. Sebbene i conti di Nvidia avessero inizialmente suscitato qualche preoccupazione legata al business dei data center e a un fatturato solo leggermente superiore alle aspettative per il trimestre in corso, il titoli non ha perso troppo nella seduta.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,94%),(+0,68%) e(+0,66%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,87%),(-0,47%) e(-0,42%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,75%),(+1,44%),(+1,40%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%. Tentenna, che cede lo 0,79%.Al top tra i, si posizionano(+7,01%),(+5,15%) e(+4,62%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,75%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,68%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,29%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)15:45: PMI Chicago (atteso 46,6 punti; preced. 47,1 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Bilancia commerciale.