S&P 500 e Dow Jones chiudono su nuovi record, in calo Nvidia dopo i conti

(Teleborsa) - A New York
, il Dow Jones
ha chiuso in marginale rialzo dello 0,16%, chiudendo la giornata su 45.637 punti e segnando un nuovo record, mentre scatto in avanti dello 0,32% per l'S&P-500
, che arriva a 6.502 punti e anch'esso segna nuovi massimi storici. Positivo il Nasdaq 100
(+0,58%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,38%).
La trimestrale
di Nvidia
, superiore alle aspettative, ha contribuito a consolidare la fiducia degli investitori nella salute del settore dell'intelligenza artificiale. Sebbene i conti di Nvidia avessero inizialmente suscitato qualche preoccupazione legata al business dei data center e a un fatturato solo leggermente superiore alle aspettative per il trimestre in corso, il titoli non ha perso troppo nella seduta.
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+0,94%), energia
(+0,68%) e informatica
(+0,66%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities
(-0,87%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,47%) e sanitario
(-0,42%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+1,75%), Cisco Systems
(+1,44%), American Express
(+1,40%) e Amazon
(+1,08%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck
, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%. Giornata fiacca per Amgen
, che segna un calo dello 0,82%. Piccola perdita per Procter & Gamble
, che scambia con un -0,83%. Tentenna Nvidia
, che cede lo 0,79%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Datadog
(+7,01%), Trade Desk
(+5,15%) e CrowdStrike Holdings
(+4,62%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Biogen
, che ha archiviato la seduta a -2,75%. Vendite su Old Dominion Freight Line
, che registra un ribasso del 2,68%. Seduta negativa per Moderna
, che mostra una perdita del 2,51%. Sotto pressione Cintas Corporation
, che accusa un calo del 2,29%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Venerdì 29/08/2025
14:30 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 46,6 punti; preced. 47,1 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti) Mercoledì 03/09/2025
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale Giovedì 04/09/2025
14:30 USA
: Bilancia commerciale.