S&P 500 e Dow Jones chiudono su nuovi record, in calo Nvidia dopo i conti

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones ha chiuso in marginale rialzo dello 0,16%, chiudendo la giornata su 45.637 punti e segnando un nuovo record, mentre scatto in avanti dello 0,32% per l'S&P-500, che arriva a 6.502 punti e anch'esso segna nuovi massimi storici. Positivo il Nasdaq 100 (+0,58%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,38%).

La trimestrale di Nvidia, superiore alle aspettative, ha contribuito a consolidare la fiducia degli investitori nella salute del settore dell'intelligenza artificiale. Sebbene i conti di Nvidia avessero inizialmente suscitato qualche preoccupazione legata al business dei data center e a un fatturato solo leggermente superiore alle aspettative per il trimestre in corso, il titoli non ha perso troppo nella seduta.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+0,94%), energia (+0,68%) e informatica (+0,66%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti utilities (-0,87%), beni di consumo per l'ufficio (-0,47%) e sanitario (-0,42%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+1,75%), Cisco Systems (+1,44%), American Express (+1,40%) e Amazon (+1,08%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Merck, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%. Giornata fiacca per Amgen, che segna un calo dello 0,82%. Piccola perdita per Procter & Gamble, che scambia con un -0,83%. Tentenna Nvidia, che cede lo 0,79%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Datadog (+7,01%), Trade Desk (+5,15%) e CrowdStrike Holdings (+4,62%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Biogen, che ha archiviato la seduta a -2,75%. Vendite su Old Dominion Freight Line, che registra un ribasso del 2,68%. Seduta negativa per Moderna, che mostra una perdita del 2,51%. Sotto pressione Cintas Corporation, che accusa un calo del 2,29%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Venerdì 29/08/2025
14:30 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 46,6 punti; preced. 47,1 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,6 punti; preced. 61,7 punti)

Mercoledì 03/09/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale

Giovedì 04/09/2025
14:30 USA: Bilancia commerciale.
