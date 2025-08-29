Wall Street apre sottotono nonostante dato positivo inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, risentendo di quale realizzo, nonostante la pubblicazione di alcuni, che sostengono l'aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre.Il, cioè l'inflazione depurata delle componenti più volatili, attentamente monitorata dalla banca centrale statunitense per le sue decisioni di politica monetaria, ha registrato unadel mercato, confermando che lae supportando l'attesa di un intervento sui tassi al prossimo meeting della Fed., con l'S&P 500 in rialzo dello 0,3% su un nuovo massimo storico, mentre il Dow Jones aveva guadagnato circa lo 0,2%, anch'esso un nuovo record.Wall Street si avvia anche a chiudere, sulla scia degli accordi siglati dagli USA con i principali partner commerciali: il Dow Jones ad agosto ha registrato un rialzo del 3,4%, l'S&P 500 del 2,6% ed il Nasdaq il 2,8%.A supportare lahanno contribuito leche, la scorsa settimana, da Jackson Hole, ha aperto ad un possbibile taglio dei tassi a settembre.Oggi, ilche si attesta sui valori della vigilia a 45.566 punti, mentre si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 6.481 punti. Leggermente negativo il(-0,66%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,45%).