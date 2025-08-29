Wall Street prosegue incerta frenata da realizzi

(Teleborsa) - Il Listino USA continua la seduta poco sotto la parità
, risentendo di qualche realizzo dopo i nuovi massimi storici
raggiunti la vigilia dal S&P 500 e dal Dow Jones.
Questo ha distolto l'attenzione dal dato positivo sull'inflazione core
molto osservato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria: il PCE price index core
è cresciuto del 2,9% tendenziale, in linea con le attese, rinsaldando le attese di possibili tagli dei tassi dalla Fed a settembre.
L'inizio del mese di settembre è cruciale sia a livello corporate, perchè coincide con la chiusura del terzo trimestre dell'anno
, sia per la politica monetaria, dopo che Powell ha aperto a possibili tagli dei tassi
.
A New York, l'indice Dow Jones
lima lo 0,33%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata martedì scorso; sulla stessa linea l'S&P-500
che perde lo 0,81%, continuando la seduta a 6.449 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-1,44%); sulla stessa linea, in ribasso l'S&P 100
(-0,97%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+0,67%), sanitario
(+0,46%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,44%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-1,89%), beni di consumo secondari
(-1,40%) e beni industriali
(-1,03%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, American Express
(+1,32%), United Health
(+1,19%), Procter & Gamble
(+0,89%) e Merck
(+0,82%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar
, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 3,28%.
Soffre IBM
, che evidenzia una perdita dell'1,53%.
Discesa modesta per Amazon
, che cede un piccolo -1,3%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Autodesk
(+8,05%), Atlassian
(+1,45%), Sirius XM Radio
(+1,35%) e Illumina
(+1,07%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Marvell Technology
, che ottiene -16,98%.
In perdita Broadcom
, che scende del 4,24%.
Pesante Lam Research
, che segna una discesa di ben -3,87 punti percentuali.
Preda dei venditori Constellation Energy
, con un decremento del 3,36%.