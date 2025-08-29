Wall Street prosegue incerta frenata da realizzi

Dow Jones

(Teleborsa) -, risentendo di qualche realizzoraggiunti la vigilia dal S&P 500 e dal Dow Jones.Questo ha distolto l'attenzione dalmolto osservato dalla Fed per le decisioni di politica monetaria: ilè cresciuto del 2,9% tendenziale, in linea con le attese, rinsaldando le attese di possibili tagli dei tassi dalla Fed a settembre.L'inizio del mese di settembre è cruciale sia a livello corporate, perchè coincide con la, sia per la politica monetaria, dopo cheA New York, l'indicelima lo 0,33%, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata martedì scorso; sulla stessa linea l'che perde lo 0,81%, continuando la seduta a 6.449 punti. Variazioni negative per il(-1,44%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,97%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,67%),(+0,46%) e(+0,44%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,89%),(-1,40%) e(-1,03%).Al top tra i(+1,32%),(+1,19%),(+0,89%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,3%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,05%),(+1,45%),(+1,35%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -16,98%.In perdita, che scende del 4,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,87 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento del 3,36%.