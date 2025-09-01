Milano 10:03
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 31/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,05%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 171,954, mentre il primo supporto è stimato a 171,641. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,268.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
