Analisi Tecnica: EUR/YEN del 31/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,05%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 171,954, mentre il primo supporto è stimato a 171,641. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172,268.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)