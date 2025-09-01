BasicNet, rilevate azioni proprie per oltre 250 mila euro

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 25 al 29 agosto 2025, haal prezzo medio di 6,8914 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 7.912.500 azioni proprie, pari al 14,653 % del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 6,52 euro.