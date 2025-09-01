CapVest acquisisce la maggioranza di STADA da Bain Capital e Cinven

(Teleborsa) -, società britannica di private equity, ha firmato un accordo definitivo con Bain Capital e Cinven per l', azienda tedesca leader nel settore sanitario e farmaceutico specializzata in Consumer Healthcare, farmaci generici e specialità farmaceutiche.. La chiusura della transazione è prevista per l'inizio del 2026.Con sede a Bad Vilbel, in Germania, STADA è un'azienda farmaceutica leader in Europa, focalizzata su tre pilastri strategici: Consumer Healthcare, Generics e Specialty Pharmaceuticals. L'azienda è stata. Collaborando con il management, le due società di investimento internazionali hanno contribuito a trasformare l'azienda da un'azienda tedesca tradizionale di farmaci generici in una piattaforma globale leader e diversificata nel settore sanitario, con un focus strategico su Consumer Healthcare, farmaci generici e specialità farmaceutiche.Durante questo periodo, STADA è cresciuta fino a generare un, con un tasso di crescita annuo composto del fatturato netto del 9% e un EBITDA più che raddoppiato dal 2017. L'azienda impiega attualmente circa 11.600 persone in tutto il mondo.