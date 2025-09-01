Milano 17:35
42.410 +0,51%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 17:35
9.196 +0,10%
Francoforte 17:35
24.037 +0,57%

CIR, buyback di 325.000 azioni

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 25 al 29 agosto 2025, complessivamente 325.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,6341 euro, per un controvalore pari a 206.097,50 euro.

Al 1° settembre, CIR possiede un totale di 43.838.261 azioni proprie, pari al 4,79% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Piazza Affari, giornata incolore per la Holding finanziaria, che chiude la seduta dell'1 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla sessione precedente.
