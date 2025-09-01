Eurolistini in debole rialzo, a Milano bene Leonardo e TIM

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee
, in una seduta priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street (festività del Labor Day).
Sul fronte macroeconomico, l'indagine PMI ha mostrato che l'attività manifatturiera
dell'Eurozona si è espansa
ad agosto per la prima volta dalla prima metà del 2022, grazie a un'impennata della domanda e della produzione interne che ha alimentato l'ottimismo per la produzione futura. Eurostat ha fatto invece sapere che il tasso di disoccupazione
nell'Eurozona è diminuito
al 6,2%, centrando le attese, rispetto al 6,3% (rivisto) del mese precedente.
Guardando all'Italia
, a luglio il tasso di disoccupazione è sceso
più di quanto fosse atteso, mentre sono cresciuti occupati e inattivi. Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione è calato al 6,0%, contro attese pari a 6,3% e il 6,2% (rivisto) di giugno, mentre l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro è diminuita al 18,7% dal precedente 20,1%.
Il premier francese Francois Bayrou
sta avviando una serie di incontri con i leader dei partiti per discutere lo stato delle finanze pubbliche. In assenza di una maggioranza assoluta durante il voto di fiducia dell'8 settembre
, dovrà dimettersi. Emmanuel Macron sembra escludere i) un altro scioglimento, così come ii) le proprie dimissioni, nonostante quattro importanti battute d'arresto: la mancanza di una maggioranza assoluta alle elezioni legislative del giugno 2022, uno scioglimento fallito nel giugno 2024, seguito dai successivi fallimenti dei governi Barnier e probabilmente Bayrou.
La Francia non si trova attualmente in una situazione tale da richiedere l'intervento del Fondo monetario internazionale, ma il rischio della caduta di un governo nella zona euro è preoccupante, ha detto
la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde
in un'intervista con Radio Classique.
L'Euro / Dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,68%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 64,63 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,61%. Tra le principali Borse europee
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,38%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,04%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.928 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,02%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,01%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, sostenuta Leonardo
, con un discreto guadagno del 3,59%. Buoni spunti su Telecom Italia
, che mostra un ampio vantaggio del 2,49%. Seduta senza slancio per Stellantis
, che riflette un moderato aumento dell'1,12%. Piccolo passo in avanti per Ferrari
, che mostra un progresso dell'1,11%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -1,21%. Si muove sotto la parità Azimut
, evidenziando un decremento dell'1,17%. Contrazione moderata per Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,03%. Sottotono Campari
che mostra una limatura dello 0,87%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, RCS
(+2,61%), TXT E-solutions
(+2,33%), Caltagirone SpA
(+2,17%) e Philogen
(+1,69%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -3,59%. Preda dei venditori Comer Industries
, con un decremento del 2,19%. Deludente Acea
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Ascopiave
, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.