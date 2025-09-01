Milano 13:44
Eurolistini in debole rialzo, a Milano bene Leonardo e TIM

(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street (festività del Labor Day).

Sul fronte macroeconomico, l'indagine PMI ha mostrato che l'attività manifatturiera dell'Eurozona si è espansa ad agosto per la prima volta dalla prima metà del 2022, grazie a un'impennata della domanda e della produzione interne che ha alimentato l'ottimismo per la produzione futura. Eurostat ha fatto invece sapere che il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è diminuito al 6,2%, centrando le attese, rispetto al 6,3% (rivisto) del mese precedente.

Guardando all'Italia, a luglio il tasso di disoccupazione è sceso più di quanto fosse atteso, mentre sono cresciuti occupati e inattivi. Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione è calato al 6,0%, contro attese pari a 6,3% e il 6,2% (rivisto) di giugno, mentre l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro è diminuita al 18,7% dal precedente 20,1%.

Il premier francese Francois Bayrou sta avviando una serie di incontri con i leader dei partiti per discutere lo stato delle finanze pubbliche. In assenza di una maggioranza assoluta durante il voto di fiducia dell'8 settembre, dovrà dimettersi. Emmanuel Macron sembra escludere i) un altro scioglimento, così come ii) le proprie dimissioni, nonostante quattro importanti battute d'arresto: la mancanza di una maggioranza assoluta alle elezioni legislative del giugno 2022, uno scioglimento fallito nel giugno 2024, seguito dai successivi fallimenti dei governi Barnier e probabilmente Bayrou.

La Francia non si trova attualmente in una situazione tale da richiedere l'intervento del Fondo monetario internazionale, ma il rischio della caduta di un governo nella zona euro è preoccupante, ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde in un'intervista con Radio Classique.

L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,68%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 64,63 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,38%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,04%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 44.928 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,01%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Leonardo, con un discreto guadagno del 3,59%. Buoni spunti su Telecom Italia, che mostra un ampio vantaggio del 2,49%. Seduta senza slancio per Stellantis, che riflette un moderato aumento dell'1,12%. Piccolo passo in avanti per Ferrari, che mostra un progresso dell'1,11%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,21%. Si muove sotto la parità Azimut, evidenziando un decremento dell'1,17%. Contrazione moderata per Brunello Cucinelli, che soffre un calo dell'1,03%. Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,87%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, RCS (+2,61%), TXT E-solutions (+2,33%), Caltagirone SpA (+2,17%) e Philogen (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -3,59%. Preda dei venditori Comer Industries, con un decremento del 2,19%. Deludente Acea, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Ascopiave, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.
