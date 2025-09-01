Milano 17:35
Generali prosegue il buyback e acquista oltre 1,4 milioni di azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 25 al 29 agosto 2025, complessivamente 1.414.938 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,88 euro, per un controvalore pari a 47.932.239,99 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 29 agosto la Società e le sue controllate detengono 35.567.243 azioni proprie, pari al 2,29% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la Compagnia assicurativa, che conclude in progresso dello 0,45%.





