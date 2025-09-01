In rialzo le Borse europee orfane di Wall Street. Focus sui dati macro

(Teleborsa) - Seduta in leggero rialzo per i mercati azionari europei, Piazza Affari inclusa
, in una seduta che si preannuncia priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street (per la festività del Labor Day).
Sul fronte macroeconomico, in Cina
gli indici PMI
di agosto pubblicati questa mattina hanno evidenziato una persistente debolezza economica. Sempre l'indagine PMI ha mostrato che l'attività manifatturiera
dell'Eurozona
si è espansa ad agosto per la prima volta dalla prima metà del 2022, grazie a un'impennata della domanda e della produzione interne che ha alimentato l'ottimismo per la produzione futura. Eurostat ha fatto invece sapere che il tasso di disoccupazione
nell'Eurozona è diminuito al 6,2%, centrando le attese, rispetto al 6,3% (rivisto) del mese precedente.
Guardando all'Italia
, a luglio il tasso di disoccupazione è sceso
più di quanto fosse atteso, mentre sono cresciuti occupati e inattivi. Secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione è calato al 6,0%, contro attese pari a 6,3% e il 6,2% (rivisto) di giugno, mentre l'incidenza dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro è diminuita al 18,7% dal precedente 20,1%.
Il premier francese Francois Bayrou
sta avviando una serie di incontri con i leader dei partiti per discutere lo stato delle finanze pubbliche. In assenza di una maggioranza assoluta durante il voto di fiducia dell'8 settembre
, dovrà dimettersi. Emmanuel Macron sembra escludere i) un altro scioglimento, così come ii) le proprie dimissioni, nonostante quattro importanti battute d'arresto: la mancanza di una maggioranza assoluta alle elezioni legislative del giugno 2022, uno scioglimento fallito nel giugno 2024, seguito dai successivi fallimenti dei governi Barnier e probabilmente Bayrou.
La Francia non si trova attualmente in una situazione tale da richiedere l'intervento del Fondo monetario internazionale, ma il rischio della caduta di un governo nella zona euro è preoccupante, ha detto
la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde
in un'intervista con Radio Classique.
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,29%. L'Oro
, in aumento (+0,76%), raggiunge 3.474,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,19%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,60%. Tra i listini europei
sostanzialmente tonico Francoforte
, che registra una plusvalenza dello 0,43%, guadagno moderato per Londra
, che avanza dello 0,23%, e piccoli passi in avanti per Parigi
, che segna un incremento dello 0,29%.
Il listino milanese
mostra un guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,41%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 44.973 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,38%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Telecom Italia
(+2,64%), Leonardo
(+2,28%), Stellantis
(+1,69%) e Ferrari
(+1,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Azimut
, che continua la seduta con -0,98%. Tentenna Banca Mediolanum
, con un modesto ribasso dello 0,58%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, RCS
(+2,20%), TXT E-solutions
(+2,16%), Juventus
(+1,84%) e De' Longhi
(+1,80%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -2,39%. Giornata fiacca per Comer Industries
, che segna un calo dell'1,10%. Piccola perdita per Avio
, che scambia con un -0,84%. Tentenna Moltiply Group
, che cede lo 0,65%.