Milano 9:52
44.978 +0,33%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 9:52
10.142 -0,02%
24.880 -0,08%

Movimenti frazionali per Piazza Affari e le Borse europee, cresce l'attesa per la Fed

Commento, Finanza, Spread
Movimenti frazionali per Piazza Affari e le Borse europee, cresce l'attesa per la Fed
(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con Piazza Affari che apre in frazionale rialzo. L'attenzione degli investitori è rivolta alla riunione della Fed di mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati, e sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech Usa. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5mila dollari.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,03%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,21%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,09%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,26% a 44.947 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 47.808 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,2%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,24%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio positivo per Banco BPM, che vanta un progresso dell'1,33%.

Sostanzialmente tonico Ferrari, che registra una plusvalenza dell'1,27%. Guadagno moderato per Mediobanca, che avanza dell'1,12%.
Piccoli passi in avanti per Telecom Italia, che segna un incremento marginale dell'1,02%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -3,25%. Sottotono Fincantieri che mostra una limatura dell'1,47%. Deludente Tenaris, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Stellantis, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Brembo (+2,38%), LU-VE Group (+1,46%), Philogen (+1,41%) e RCS (+1,32%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power, che prosegue le contrattazioni a -1,45%. Discesa modesta per Ferretti, che cede un piccolo -1,3%. Pensosa Ferragamo, con un calo frazionale dell'1,14%. Tentenna Avio, con un modesto ribasso dell'1,13%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:

Lunedì 26/01/2026
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%)

Martedì 27/01/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10%; preced. 10,45%).
Condividi
```