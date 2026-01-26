Movimenti frazionali per Piazza Affari e le Borse europee, cresce l'attesa per la Fed

euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Ferrari

Mediobanca

Telecom Italia

DiaSorin

Fincantieri

Tenaris

Stellantis

Brembo

LU-VE Group

Philogen

RCS

Alerion Clean Power

Ferretti

Ferragamo

Avio

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con. L'attenzione degli investitori è rivolta alla riunione della Fed di mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati, e sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech Usa. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5mila dollari.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.Sulla parità lo, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,21%, e poco mosso, che mostra un -0,09%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,26% a 44.947 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 47.808 punti.Sulla parità il(-0,2%); in lieve ribasso il(-0,24%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,33%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,27%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,12%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,02%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,38%),(+1,46%),(+1,41%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,45%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,3%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,13%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)10:00: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10%; preced. 10,45%).