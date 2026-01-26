Movimenti frazionali per Piazza Affari e le Borse europee, cresce l'attesa per la Fed

(Teleborsa) - Avvio di settimana all'insegna della cautela per i listini azionari europei, con Piazza Affari che apre in frazionale rialzo
. L'attenzione degli investitori è rivolta alla riunione della Fed di mercoledì, da cui di prevede che i tassi di interesse verranno lasciati invariati, e sulla pubblicazione delle trimestrali dei big tech Usa. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato nuovi record, superando per la prima volta la soglia dei 5mila dollari.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,184. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,24%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%. Tra le principali Borse europee
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,03%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,21%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,09%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,26% a 44.947 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 47.808 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,2%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,24%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio positivo per Banco BPM
, che vanta un progresso dell'1,33%.
Sostanzialmente tonico Ferrari
, che registra una plusvalenza dell'1,27%. Guadagno moderato per Mediobanca
, che avanza dell'1,12%.
Piccoli passi in avanti per Telecom Italia
, che segna un incremento marginale dell'1,02%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -3,25%. Sottotono Fincantieri
che mostra una limatura dell'1,47%. Deludente Tenaris
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Stellantis
, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Brembo
(+2,38%), LU-VE Group
(+1,46%), Philogen
(+1,41%) e RCS
(+1,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Alerion Clean Power
, che prosegue le contrattazioni a -1,45%. Discesa modesta per Ferretti
, che cede un piccolo -1,3%. Pensosa Ferragamo
, con un calo frazionale dell'1,14%. Tentenna Avio
, con un modesto ribasso dell'1,13%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Lunedì 26/01/2026
09:00 Spagna
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)
10:00 Germania
: Indice IFO (atteso 88,3 punti; preced. 87,6 punti)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,1%; preced. -2,2%) Martedì 27/01/2026
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (preced. 90 punti)
09:00 Spagna
: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10%; preced. 10,45%).