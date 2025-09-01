Milano 17:35
INWIT, acquistate azioni proprie per oltre 13 milioni di euro

(Teleborsa) - INWIT, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato tra il 25 e il 29 agosto 2025, complessivamente 1.249.981 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 10,4528 euro, per un controvalore pari a 13.065.795,26 euro.

Al 29 agosto, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 19.467.896 azioni proprie pari a circa il 2,089% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, giornata fiacca per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,58%.



