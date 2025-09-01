INWIT, acquistate azioni proprie per oltre 13 milioni di euro

(Teleborsa) - INWIT
, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
tra il 25 e il 29 agosto 2025, complessivamente 1.249.981 azioni ordinarie
al prezzo medio unitario di 10,4528 euro, per un controvalore
pari a 13.065.795,26 euro
.
Al 29 agosto, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 19.467.896 azioni proprie pari a circa il 2,089% del capitale sociale.
Sul listino milanese, oggi, giornata fiacca per la Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,58%.