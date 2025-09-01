Milano 14:37
42.351 +0,37%
Nasdaq 29-ago
23.415 0,00%
Dow Jones 29-ago
45.545 -0,20%
Londra 14:37
9.196 +0,10%
Francoforte 14:37
24.004 +0,42%

MFE, Roberto Binaghi entra nel team dirigenziale di MediaForEurope Advertising

Economia
MFE, Roberto Binaghi entra nel team dirigenziale di MediaForEurope Advertising
(Teleborsa) - Roberto Binaghi, che a luglio ha lasciato il gruppo WPP, è entrato a far parte del team dirigenziale di MediaForEurope Advertising, tramite la concessionaria italiana Publitalia '80. Alla luce dello sviluppo internazionale del gruppo, "le strutture sono in costante evoluzione e sempre alla ricerca di talenti capaci di portare competenze specifiche e valore aggiunto. In questo contesto, l'arrivo di un professionista come Roberto Binaghi rappresenta un rafforzamento significativo per il presente e per il futuro", si legge in una nota di MFE-MediaForEurope (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A e MFE B).

"Sono molto felice di accogliere Roberto nella nostra squadra - ha dichiarato Stefano Sala, CEO di MediaForEurope Advertising e di Publitalia '80 - Oltre a essere un amico, è un professionista completo, con il quale collaboro da oltre 30 anni. Ha maturato esperienze di grande rilievo nel mondo media, non ultima quella come Chairman e CEO di Mindshare Italia, oltre che Vice President Vision di WPP Media. La sua profonda conoscenza del mercato, dei media, delle concessionarie, dei clienti e del contesto internazionale sarà un elemento chiave per sostenere la crescita del nostro gruppo".

"In questa prima fase, Roberto lavorerà trasversalmente con tutte le direzioni generali - sia locali che internazionali - per poi definire nei prossimi mesi, anche in funzione dell'evoluzione che avrà la nostra azienda, il ruolo più adatto tra quelli già individuati", ha aggiunto.
Condividi
```