MFE, Roberto Binaghi entra nel team dirigenziale di MediaForEurope Advertising

(Teleborsa) -, che a luglio ha lasciato il gruppo, è, tramite la concessionaria italiana Publitalia '80. Alla luce dello sviluppo internazionale del gruppo, "le strutture sono in costante evoluzione e sempre alla ricerca di talenti capaci di portare competenze specifiche e valore aggiunto. In questo contesto, l'arrivo di un professionista come Roberto Binaghi rappresenta un rafforzamento significativo per il presente e per il futuro", si legge in una nota di MFE-MediaForEurope (ex Mediaset, che oggi scambia con)."Sono molto felice di accogliere Roberto nella nostra squadra - ha dichiaratodi MediaForEurope Advertising e di Publitalia '80 - Oltre a essere un amico, è un professionista completo, con il quale collaboro da oltre 30 anni. Ha maturato esperienze di grande rilievo nel mondo media, non ultima quella come Chairman e CEO di Mindshare Italia, oltre che Vice President Vision di WPP Media. La sua profonda conoscenza del mercato, dei media, delle concessionarie, dei clienti e del contesto internazionale sarà un"."In questa, Roberto- sia locali che internazionali - per poi definire nei prossimi mesi, anche in funzione dell'evoluzione che avrà la nostra azienda, il ruolo più adatto tra quelli già individuati", ha aggiunto.