Milano positiva assieme al resto del Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Telecom Italia

Banca Popolare di Sondrio

Buzzi

Campari

Terna

DiaSorin

Brunello Cucinelli

TXT E-solutions

GVS

Sesa

Mondadori

Comer Industries

NewPrinces

Ferragamo

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee nella prima seduta di settembre, con l'attenzione degli investitori concentrata sullee, in particolare, sullache dovrebbe tagliare i tassi di interesse, la prima riduzione dell'anno, nella riunione di metà mese.La settimana è ricca di, a partire dall’, in programma domani, martedì 2 settembre, fino all'appuntamento clou di venerdì, 6 settembre, con il rapporto sui. Wall Street oggi è rimasta chiusa per la festività del Labor Day.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'continua gli scambi a 3.474,8 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,78%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,14%.Avanza di poco lo, che si porta a +95 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,59%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,57%.è stabile (+0,1%) mentre è cautache mostra una performance pari a +0,05%. Seduta in rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 42.410 punti, mentre, ilarchivia la giornata sopra la parità a 44.800 punti.di Milano, troviamo(+4,54%),(+3,34%),(+1,86%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tra i(+3,00%),(+2,55%),(+2,09%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,66%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.