Nexi prosegue l'acquisto di azioni proprie. Raggiunto circa il 4,5% del capitale sociale

Nexi

Nexi

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie iniziato lo scorso 21 maggio, ha reso noto di aver, tra il 25 e il 29 agosto 2025, complessivamenteal prezzo medio di 5,5300 euro.Al 29 agosto, il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha acquistato 55.350.694 azioni proprie dal lancio del programma pari a circa il 4,50% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 5,0914 euro per azione, per un controvalore di 281.814.814,41 euro.Oggi, in Borsa, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,37%.