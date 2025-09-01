Predict, accordo di distribuzione con coreana AIRS Medical per risonanze magnetiche con AI

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha sottoscritto uncon la società Airs Medical Europe, branch europea della, leader nella diagnostica per immagini alimentata dall'Intelligenza Artificiale.L'accordo di distribuzioneper l'acquisizione e la refertazione della risonanza magnetica (RM), in grado di migliorare la qualità delle immagini, pur diminuendo il tempo di scansione. Il contratto di distribuzione non esclusiva per la Puglia avrà una durata di 28 mesi a partire dalla data odierna, con rinnovo tacito alla scadenza."Con questo nuovo accordo con Airs Medical, leader internazionale riconosciuto nel settore, portiamo in Puglia un servizio legato alla risonanza magnetica che unisce velocità e accuratezza grazie all'Intelligenza Artificiale - ha dichiarato- Predict, da anni protagonista nell'imaging diagnostico, rafforza ulteriormente il proprio impegno nel supportare medici e operatori con strumenti capaci di accelerare i flussi e la diagnosi senza comprometterne la qualità".Secondo quanto spiegato da Predict, SwiftMR permette di ridurre i tempi di scansione di qualunque dispositivo RM fino al 50%,, senza interruzioni e senza necessità di apparecchiature aggiuntive, garantendo continuità operativa, precisione della scansione e comfort del paziente, oltre ad aumentare significativamente la produttività.