Scuola, Riva (AIE): “Detrazione per i libri scolastici non più rinviabile”

(Teleborsa) - La spesa per libri scolastici nel 2025 è pari, per le scuole statali secondarie di primo grado, a una media di 190 euro l’anno. Per le scuole secondarie statali di secondo grado, si va dai 279 euro l’anno per i licei ai 167 euro per gli istituti professionali, passando per i 241 euro degli istituti tecnici (sono esclusi gli acquisti dei dizionari). La crescita dei prezzi dei libri scolastici rispetto al 2024 (listino su listino) è dell’1,7% per le scuole secondarie di primo grado, dell’1,8% per le scuole secondarie di secondo grado. Sono incrementi in linea con l’inflazione (1,7% a luglio 2025, dati preliminari ISTAT).

A renderlo noto è l’Associazione Italiana Editori (AIE) commentando i prezzi di listino forniti dagli editori e sulla base delle adozioni deliberate dai consigli di classe.

"Il tema del diritto allo studio e della sostenibilità economica per le famiglie della spesa per i libri scolastici è per noi editori centrale: è necessario venga affrontato sulla base di dati corretti – spiega Giorgio Riva, presidente del gruppo Educativo di AIE –. Riteniamo fuorviante, come è successo nell’ultimo mese, formulare analisi e lanciare allarmi sulla base di dati aggregati, e non verificati, dove la spesa per i testi scolastici viene annegata in un calderone che comprende anche zaini, quaderni, e molto altro ancora, con valori assoluti e incrementi percentuali anno su anno molto più alti di quelli riferiti ai soli libri e la cui variabilità è molto ampia e dipendente, tra le altre cose, dalla libera scelta di materiali griffati, o meno, da parte delle famiglie".

AIE ricorda inoltre che l’inflazione cumulata nel periodo maggio 2021- maggio 2024 è stata pari al 14,7% mentre i prezzi dei libri di testo dal 2021 al 2024 sono cresciuti del 7,5% per la scuola secondaria di primo grado e dell’8,2% per la scuola secondaria di secondo grado, ovvero la metà dell’inflazione.

E, a proposito, dell’ipotesi allo studio del Governo di inserire nella prossima legge di Bilancio la detraibilità dalle tasse delle spese per i testi scolastici, il presidente Riva sottolinea che "la detrazione per i libri scolastici è un intervento non più rinviabile ed è un bene che le istituzioni siano al lavoro per inserire la misura nella legge di Bilancio. La detrazione, per altro, è già prevista per le spese per la salute, lo sport, l’istruzione universitaria e gli animali da compagnia. Anche per questo, oltre che per la necessità di ridurre il peso sulle famiglie in un ambito così cruciale come quello del diritto allo studio, andrebbe estesa all’acquisto dei libri di testo".



