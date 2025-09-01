Scuola, Riva (AIE): “Detrazione per i libri scolastici non più rinviabile”

(Teleborsa) - La spesa perè pari, per le, a. Per le, passando per i(sono esclusi gli acquisti dei dizionari). La crescita dei prezzi dei libri scolastici rispetto al 2024 (listino su listino) è dell’. Sono incrementi in linea con l’inflazione (1,7% a luglio 2025, dati preliminari ISTAT).A renderlo noto è l’commentando i prezzi di listino forniti dagli editori e sulla base delle adozioni deliberate dai consigli di classe."Il tema del diritto allo studio e della sostenibilità economica per le famiglie della spesa per i libri scolastici è per noi editori centrale: è necessario– spiega–. Riteniamo fuorviante, come è successo nell’ultimo mese, formulare analisi e lanciare allarmi sulla base di dati aggregati, e non verificati, dove la spesa per i testi scolastici viene annegata in un calderone che comprende anche zaini, quaderni, e molto altro ancora, con valori assoluti e incrementi percentuali anno su anno molto più alti di quelli riferiti ai soli libri e la cui variabilità è molto ampia e dipendente, tra le altre cose, dalla libera scelta di materiali griffati, o meno, da parte delle famiglie".AIE ricorda inoltre chenel periodoè statamentre i prezzi dei libri di testo dal 2021 al 2024 sono cresciuti del 7,5% per la scuola secondaria di primo grado e dell’8,2% per la scuola secondaria di secondo grado, ovvero la metà dell’inflazione.E, a proposito, dell’ipotesi allo studio del Governo didelle spese per i testi scolastici, il presidente Riva sottolinea che "ed è un bene che le istituzioni siano al lavoro per inserire la misura nella legge di Bilancio. La detrazione, per altro, è già prevista per le spese per la salute, lo sport, l’istruzione universitaria e gli animali da compagnia. Anche per questo, oltre che per, andrebbe estesa all’acquisto dei libri di testo".