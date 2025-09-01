Scuola, Riva (AIE): “Detrazione per i libri scolastici non più rinviabile”

(Teleborsa) - La spesa per libri scolastici nel 2025
è pari, per le scuole statali secondarie di primo grado
, a una media di 190 euro l’anno
. Per le scuole secondarie statali di secondo grado, si va dai 279 euro l’anno per i licei ai 167 euro per gli istituti professionali
, passando per i 241 euro degli istituti tecnici
(sono esclusi gli acquisti dei dizionari). La crescita dei prezzi dei libri scolastici rispetto al 2024 (listino su listino) è dell’1,7% per le scuole secondarie di primo grado, dell’1,8% per le scuole secondarie di secondo grado
. Sono incrementi in linea con l’inflazione (1,7% a luglio 2025, dati preliminari ISTAT).
A renderlo noto è l’Associazione Italiana Editori (AIE)
commentando i prezzi di listino forniti dagli editori e sulla base delle adozioni deliberate dai consigli di classe.
"Il tema del diritto allo studio e della sostenibilità economica per le famiglie della spesa per i libri scolastici è per noi editori centrale: è necessario venga affrontato sulla base di dati corretti
– spiega Giorgio Riva, presidente del gruppo Educativo di AIE
–. Riteniamo fuorviante, come è successo nell’ultimo mese, formulare analisi e lanciare allarmi sulla base di dati aggregati, e non verificati, dove la spesa per i testi scolastici viene annegata in un calderone che comprende anche zaini, quaderni, e molto altro ancora, con valori assoluti e incrementi percentuali anno su anno molto più alti di quelli riferiti ai soli libri e la cui variabilità è molto ampia e dipendente, tra le altre cose, dalla libera scelta di materiali griffati, o meno, da parte delle famiglie".
AIE ricorda inoltre che l’inflazione cumulata
nel periodo maggio 2021- maggio 2024
è stata pari al 14,7%
mentre i prezzi dei libri di testo dal 2021 al 2024 sono cresciuti del 7,5% per la scuola secondaria di primo grado e dell’8,2% per la scuola secondaria di secondo grado, ovvero la metà dell’inflazione.
E, a proposito, dell’ipotesi allo studio del Governo di inserire nella prossima legge di Bilancio la detraibilità dalle tasse
delle spese per i testi scolastici, il presidente Riva sottolinea che "la detrazione per i libri scolastici è un intervento non più rinviabile
ed è un bene che le istituzioni siano al lavoro per inserire la misura nella legge di Bilancio. La detrazione, per altro, è già prevista per le spese per la salute, lo sport, l’istruzione universitaria e gli animali da compagnia. Anche per questo, oltre che per la necessità di ridurre il peso sulle famiglie in un ambito così cruciale come quello del diritto allo studio
, andrebbe estesa all’acquisto dei libri di testo".