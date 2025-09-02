Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 172,34.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 172,573. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 171,873. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,273.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)