Milano 16:15
41.965 -1,05%
Nasdaq 16:15
23.161 -1,09%
Dow Jones 16:15
45.241 -0,67%
Londra 16:15
9.153 -0,47%
Francoforte 16:14
23.642 -1,64%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Modesta la performance per il cambio Euro / Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 172,34.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 172,573. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 171,873. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 173,273.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
