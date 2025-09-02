Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

(Teleborsa) - La Borsa di Milano è in netta decrescita
, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo, in attesa di qualche indicazione da Wall Street che oggi riapre i battenti
dopo essere rimasta chiusa, la vigilia, per il Labor Day.
I riflettori degli investitori restano concentrato sulle banche centrali e, in particolare, sulla Federal Reserve
che si riunirà a metà mese e prima (venerdì prossimo 6 settembre) valuterà il dato sul mercato del lavoro statunitense. Le aspettative sono per un taglio dei tassi di interesse, il primo di quest'anno per la banca centrale americana.
Restando sul fronte macroeconomico, l'inflazione nell'area dell'euro
si è attestata ad agosto al 2,1%, in linea con quanto atteso dagli analisti, seppur in aumento rispetto al +2% di luglio.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,163. Sostanzialmente stabile l'oro
che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.483,1 dollari l'oncia: il metallo prezioso ha toccato un nuovo record oltre i 3.560 dollari l'oncia, tra le aspettative di tassi USA più bassi e l’incertezza legata al commercio. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,77%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +95 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,66%. Tra le principali Borse europee
sotto pressione Francoforte
che accusa un calo dell'1,46%; giornata fiacca per Londra
, che segna un calo dello 0,48%. Poco mosso Parigi
che mostra un -0,13%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,11%) e si attesta su 41.941 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,14%, continuando la seduta a 44.501 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Ferrari
(+1,80%), Brunello Cucinelli
(+1,35%) e Buzzi
(+1,32%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,36%.
Scivola Banca Popolare di Sondrio
, con un netto svantaggio del 3,22%.
In rosso Banca MPS
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,19%: la banca senese ha alzato il corrispettivo dell’offerta su Mediobanca
introducendo una componente in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione e rinunciando alla condizione della soglia del 66,67 per cento.
Spicca la prestazione negativa di Banca Mediolanum
, che scende del 3,08%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Comer Industries
(+3,74%), Ferragamo
(+2,94%), Caltagirone SpA
(+1,91%) e Intercos
(+1,50%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -7,17%.