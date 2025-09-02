Gruppo SACBO ottiene il 4° livello Airport Carbon Accreditation

(Teleborsa) - Il Gruppo SACBO ha visto riconosciuto da ACI Europe il livello di accreditamento al quarto livello della certificazione Airport Carbon Accreditation. Un nuovo, importante passo in avanti sul percorso della sostenibilità intrapreso da oltre un decennio dalla società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, che si inquadra nella propria “Net Zero Roadmap”, il piano di decarbonizzazione presentato ad ACI EUROPE nel maggio 2024, che prevede di raggiungere entro il 2045 le zero emissioni nette per le attività aeroportuali direttamente gestite.La certificazione di quarto livello, oltre ad attestare la continua riduzione dell'impronta di CO2 prodotta dalle attività aeronautiche e dai servizi svolti in ambito aeroportuale, riconosce l’avvenuto coinvolgimento attivo degli stakeholder. Si tratta di un elemento innovativo e obbligatorio per il Livello 4, che prevede il concorso di tutta la comunità aeroportuale al graduale ed efficace processo di decarbonizzazione.La certificazione al Livello 4 richiede agli aeroporti di lavorare a stretto contatto con tutti i soggetti operanti nel proprio ecosistema, per condividere e sviluppare azioni comuni volte alla riduzione delle emissioni e alla transizione verso un modello a basse emissioni. In tal senso, SACBO si impegna a una significativa e misurabile diminuzione delle emissioni di gas serra, in coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica, puntando ad abbassare non solo le emissioni dirette ma anche quelle indirette associate all’operatività dello scalo.L’obiettivo è estendere le iniziative di riduzione delle emissioni a compagnie aeree, handlers, fornitori, autorità locali e partner strategici. È un livello che supera le logiche di riduzione relative per puntare a riduzioni assolute delle emissioni, richiedendo un impegno strutturale e a lungo termine.“Questa nuova certificazione – dichiara il presidente di SACBO, Giovanni Sanga - conferma la bontà e l’efficacia dell’azione che SACBO conduce per dare concretezza ad una sostenibilità sempre più marcata, che trova evidenza nella riduzione delle emissioni di CO2 e deriva anche dal processo di digitalizzazione e dalle opere infrastrutturali messe in atto dal gestore aeroportuale, oltre che dall’avvenuta introduzione di metodologie operative, in concorso con Enac ed Enav, che permettono il rispetto delle tempistiche e l’abbattimento dei tempi di attesa al suolo con motori accesi. Inoltre, giova ricordare che il precedente avanzamento al terzo livello della Airport Carbon Accreditation era stato ottenuto nel 2020, quando, pure operando nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, il Gruppo SACBO ha dato continuità al proprio impegno orientato alla sostenibilità ambientale”.Il Livello 4 rappresenta una delle fasi più avanzate del programma internazionale di certificazione ambientale promosso da ACI (Airports Council International), dedicato alla gestione e riduzione delle emissioni di CO2 generate dalle attività aeroportuali e richiede agli aeroporti non solo di proseguire nel monitoraggio e nella riduzione delle proprie emissioni dirette, ma anche di definire una strategia di decarbonizzazione a lungo termine, allineata agli obiettivi climatici globali dell’Accordo di Parigi, con l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C.