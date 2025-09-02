NewPrinces, comunicazioni su acquisto e vendita azioni proprie

(Teleborsa) - NewPrinces
, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 agosto 2025, ha acquistato 7.397 azioni ordinarie
al prezzo medio di 24,69 euro per un controvalore
complessivo di 183.905,90 euro
e ha venduto 20.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 24,97 euro, per un controvalore
complessivo di 498.469,25 euro
.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 445.397 azioni proprie pari all'1,01% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, si muove in territorio negativo NewPrinces
, che si attesta a 23,8 euro, con un calo del 2,86%.