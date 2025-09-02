NewPrinces, comunicazioni su acquisto e vendita azioni proprie

NewPrinces

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 agosto 2025, haal prezzo medio di 24,69 euro per uncomplessivo die haal prezzo medio di 24,97 euro, per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 445.397 azioni proprie pari all'1,01% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, si muove in territorio negativo, che si attesta a 23,8 euro, con un calo del 2,86%.