Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -, con la questione dazi sempre in primo piano e, con gli investitori in attesa dei dati macro in arrivo oggi sull'inflazione dell'Eurozona e venerdì sull'occupazione negli USA.Lieve calo dell', che scende a quota 1,167. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.481,6 dollari l'oncia, dopo il nuovo record, per la prima volta oltre la soglia dei 3.500 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.Lopeggiora, toccando i +96 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,65%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,82%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,45%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 44.815 punti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,14%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,07%.avanza dell'1,82%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%.scende dell'1,86%: la banca senese ha alzato il corrispettivo dell’offerta suintroducendo una componente in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione e rinunciando alla condizione della soglia del 66,67 per cento. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,50%.del FTSE MidCap,(+4,02%),(+3,16%),(+2,75%) e(+1,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,50%.