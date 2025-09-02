Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
, con la questione dazi sempre in primo piano e, con gli investitori in attesa dei dati macro in arrivo oggi sull'inflazione dell'Eurozona e venerdì sull'occupazione negli USA.
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,167. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.481,6 dollari l'oncia, dopo il nuovo record, per la prima volta oltre la soglia dei 3.500 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,90%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +96 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,65%. Tra le principali Borse europee
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dello 0,82%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,40%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,45%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 44.815 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, andamento positivo per Brunello Cucinelli
, che avanza di un discreto +2,14%.
Ben comprata Ferrari
, che segna un forte rialzo del 2,07%. Moncler
avanza dell'1,82%.
Bilancio positivo per Buzzi
, che vanta un progresso dello 0,73%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio
, che continua la seduta con -2,07%. Banca MPS
scende dell'1,86%: la banca senese ha alzato il corrispettivo dell’offerta su Mediobanca
introducendo una componente in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione e rinunciando alla condizione della soglia del 66,67 per cento. Tentenna Mediobanca
, con un modesto ribasso dell'1,50%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferragamo
(+4,02%), Comer Industries
(+3,16%), TXT E-solutions
(+2,75%) e Rai Way
(+1,51%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fincantieri
, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.
Sotto pressione Webuild
, con un forte ribasso dell'1,98%.
Giornata fiacca per WIIT
, che segna un calo dell'1,50%.