Sesa, rilevate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2025 in attuazione della delibera assembleare di acquisto di azioni proprie assunta in pari data ed avviato il 28 agosto 2025, nel periodo compreso tra il 28 ed il 29 agosto 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 75,4743 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 29 agosto, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 13.840 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,0893215% dell'attuale capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,90% sui valori precedenti.