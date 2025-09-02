Wall Street in rosso con incertezza su dazi e in attesa di nuovi dati macro

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso per Wall Street
, che torna agli scambi dopo il weekend lungo del Labor Day, con gli investitori preoccupati per l'incertezza sui dazi del presidente Donald Trump
. Una corte d'appello statunitense ha stabilito venerdì che la maggior parte dei dazi di Trump sono illegali, indebolendo l'uso di queste tariffe da parte del presidente USA come strumento chiave di politica economica internazionale. Tuttavia, la corte ha consentito che i dazi rimangano in vigore fino al 14 ottobre per dare all'amministrazione la possibilità di presentare ricorso alla Corte Suprema.
Sul fronte macroeconomico, oggi si guarda al comparto manifatturiero, mentre sale l'attesa per il report sulle buste paga non agricole di agosto, previsto per venerdì e che potrebbe avere un peso sulle prossime scelte della Fed. Secondo il FedWatch tool del CME, i mercati scontano una probabilità del 90% di un taglio di 25 punti base
dei tassi di interesse alla riunione della Fed di fine mese.
Tra i maggiori annunci societari
, Kraft Heinz
ha annunciato
che si separerà in due società quotate più mirate per accelerare la crescita, PepsiCo
è oggetto
di una campagna attivista da parte di Elliott che ha acquisito una quota da 4 miliardi di dollari, Arrowhead
e Novartis
hanno siglato
una accordo fino a 2 miliardi di dollari per una terapia neuromuscolare.
Questa settimana alcune grandi società pubblicheranno i contri trimestrali
, tra cui le società di software Zscaler
e Salesforce
, il produttore di chip Broadcom
e il rivenditore Dollar Tree
.
Prima della campanella sono arrivati numerosi annunci di IPO
: Klarna punta
a raccogliere 1,27 miliardi di dollari nell'IPO sul NYSE; Legence intende
raccogliere 754 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq; Black Rock Coffee Bar mira
a raccogliere 265 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq; Gemini vuole
raccogliere 317 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq.
Guardando ai principali indici
di Wall Street, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, il Dow Jones
accusa una discesa dell'1,09%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.381 punti. In discesa il Nasdaq 100
(-1,4%); con analoga direzione, negativo l'S&P 100
(-1,24%).