Acea, Standard Ethics conferma rating EE+

(Teleborsa) - Standard Ethics
ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Acea
a "EE+". Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2019. La società è una costituente dello SE Mid Italian Index e SE Multi-Utilities Index.
Acea, si legge in una nota di Standard Ethics, prosegue il suo impegno nel rafforzamento e nell'integrazione delle componenti legate alla sostenibilità
nelle proprie strategie di business, in linea con il Piano Industriale al 2028. L'approccio ai temi Environmental, Social e Governance è strutturato e sistematico e viene esteso alla catena del valore.
La spinta all'innovazione
si traduce nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche applicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture e alla tutela delle risorse idriche.
La strategia in area finanza sostenibile è avanzata, come confermato dalla recente adozione del nuovo Green & Blue Financing Framework
di Gruppo.
La struttura azionaria vede la presenza di investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme a standard elevati, con sistemi certificati per la prevenzione della corruzione. Il CdA soddisfa i requisiti di parità di genere
e conta una maggioranza assoluta di membri indipendenti.