Milano 9:41
41.791 +0,15%
Nasdaq 2-set
23.231 0,00%
Dow Jones 2-set
45.296 -0,55%
Londra 9:41
9.129 +0,14%
23.528 +0,17%

Acea, Standard Ethics conferma rating EE+

Energia, Finanza, Rating
Acea, Standard Ethics conferma rating EE+
(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Acea a "EE+". Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2019. La società è una costituente dello SE Mid Italian Index e SE Multi-Utilities Index.

Acea, si legge in una nota di Standard Ethics, prosegue il suo impegno nel rafforzamento e nell'integrazione delle componenti legate alla sostenibilità nelle proprie strategie di business, in linea con il Piano Industriale al 2028. L'approccio ai temi Environmental, Social e Governance è strutturato e sistematico e viene esteso alla catena del valore.

La spinta all'innovazione si traduce nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche applicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture e alla tutela delle risorse idriche.

La strategia in area finanza sostenibile è avanzata, come confermato dalla recente adozione del nuovo Green & Blue Financing Framework di Gruppo.

La struttura azionaria vede la presenza di investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme a standard elevati, con sistemi certificati per la prevenzione della corruzione. Il CdA soddisfa i requisiti di parità di genere e conta una maggioranza assoluta di membri indipendenti.
Condividi
```