Acea, Standard Ethics conferma rating EE+

Acea

(Teleborsa) -ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) dia "EE+". Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2019. La società è una costituente dello SE Mid Italian Index e SE Multi-Utilities Index.Acea, si legge in una nota di Standard Ethics, prosegue il suo impegno nel rafforzamento e nell'integrazione delle componenti legate allanelle proprie strategie di business, in linea con il Piano Industriale al 2028. L'approccio ai temi Environmental, Social e Governance è strutturato e sistematico e viene esteso alla catena del valore.Lasi traduce nello sviluppo di soluzioni digitali e tecnologiche applicate alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture e alla tutela delle risorse idriche.La strategia in area finanza sostenibile è avanzata, come confermato dalla recente adozione deldi Gruppo.La struttura azionaria vede la presenza di investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme a standard elevati, con sistemi certificati per la prevenzione della corruzione. Il CdA soddisfa i requisiti die conta una maggioranza assoluta di membri indipendenti.