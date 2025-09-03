Borse europee positive, si allenta la pressione sui titoli di Stato a lunga scadenza

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee, mentre Piazza Affari rimane indietro e termina poco sopra la parità
. L'attenzione maggiore è rimasta anche oggi sul comparto obbligazionario, dove si allentata la pressione dopo l'ondata di vendite di ieri che ha colpito soprattutto i titoli a lungo termine di Gran Bretagna e Francia, con gli investitori che stanno chiedendo un premio maggiore per detenere Titoli di Stato di governi sempre più indebitati.
Sul fronte macroeconomico
, i prezzi alla produzione dell'Eurozona hanno sorpreso
al rialzo a luglio con un incremento di +0,2% a/a, trainato da beni capitali e di consumo (a fronte di un netto calo dell'energia). Inoltre, ad agosto l'indice PMI servizi italiano è sceso
(oltre le attese) a 51,5 da 52,3, raggiungendo il minimo da sette mesi: pur rimanendo in zona espansione, il settore ha mostrato un indebolimento del tasso di crescita nonostante ordini domestici in aumento (ancora in calo la domanda estera).
Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA
, che avanza a quota 1,168. L'Oro
, in aumento (+0,83%), raggiunge 3.563,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-2,59%), che ha toccato 63,89 dollari per barile.
In forte calo lo spread
, che raggiunge +90 punti base (-7 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni
che si posiziona al 3,61%. Tra le principali Borse europee
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,46%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,67%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,86%.
Poco mossa la Borsa italiana
, con il FTSE MIB
che mostra un +0,14% in chiusura; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
si ferma a 44.314 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,52%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,09%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Recordati
(+2,45%), Prysmian
(+2,17%), DiaSorin
(+1,94%) e Interpump
(+1,33%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -2,72%. Saipem
scende del 2,29%. Calo deciso per Mediobanca
, che segna un -1,99%. Sotto pressione Banca MPS
, con un forte ribasso dell'1,97%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE A
(+3,46%), Italmobiliare
(+3,02%), Avio
(+2,54%) e Caltagirone SpA
(+2,43%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS
, che ha archiviato la seduta a -3,97%. Tonfo di Comer Industries
, che mostra una caduta del 3,90%. Soffre LU-VE Group
, che evidenzia una perdita del 3,00%. Preda dei venditori Fincantieri
, con un decremento del 2,91%.