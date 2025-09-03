Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari dove spicca STM

(Teleborsa) - Le Borse europee mostrano un leggero rialzo nel pomeriggio, con Piazza Affari che rimane indietro e si attesta sulla parità
. L'attenzione maggiore rimane comunque sul comparto obbligazionario, dove continuano a restare sotto osservazione i rendimenti dei titoli pubblici a lunga e lunghissima scadenza, con gli investitori che chiedono un premio maggiore per detenere Titoli di Stato di governi sempre più indebitati.
Sul fronte macroeconomico
, i prezzi alla produzione dell'Eurozona hanno sorpreso al rialzo a luglio con un incremento di +0,2% a/a, trainato da beni capitali e di consumo (a fronte di un netto calo dell'energia). Inoltre, ad agosto l'indice PMI servizi italiano è sceso (oltre le attese) a 51,5 da 52,3, raggiungendo il minimo da sette mesi: pur rimanendo in zona espansione, il settore ha mostrato un indebolimento del tasso di crescita nonostante ordini domestici in aumento (ancora in calo la domanda estera).
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,166. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,61%. Forte riduzione del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (-2,05%), che ha toccato 64,24 dollari per barile.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,62%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,31%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,70%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 41.719 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 44.250 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,49%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(0%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+2,57%), Prysmian
(+2,00%), Interpump
(+1,53%) e DiaSorin
(+1,48%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol
, che ottiene -1,87%. In rosso Saipem
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%. Giornata fiacca per A2A
, che segna un calo dell'1,43%. Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -1,42%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE A
(+3,91%), Italmobiliare
(+2,49%), MFE B
(+1,70%) e Avio
(+1,55%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -3,27%. Spicca la prestazione negativa di Comer Industries
, che scende del 2,79%. LU-VE Group
scende del 2,70%. Calo deciso per GVS
, che segna un -2,65%.