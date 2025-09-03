Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari dove spicca STM

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Prysmian

Interpump

DiaSorin

Unipol

Saipem

A2A

ENI

MFE A

Italmobiliare

MFE B

Avio

Fincantieri

Comer Industries

LU-VE Group

GVS

(Teleborsa) -. L'attenzione maggiore rimane comunque sul comparto obbligazionario, dove continuano a restare sotto osservazione i rendimenti dei titoli pubblici a lunga e lunghissima scadenza, con gli investitori che chiedono un premio maggiore per detenere Titoli di Stato di governi sempre più indebitati.Sul, i prezzi alla produzione dell'Eurozona hanno sorpreso al rialzo a luglio con un incremento di +0,2% a/a, trainato da beni capitali e di consumo (a fronte di un netto calo dell'energia). Inoltre, ad agosto l'indice PMI servizi italiano è sceso (oltre le attese) a 51,5 da 52,3, raggiungendo il minimo da sette mesi: pur rimanendo in zona espansione, il settore ha mostrato un indebolimento del tasso di crescita nonostante ordini domestici in aumento (ancora in calo la domanda estera).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,166. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,61%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,05%), che ha toccato 64,24 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +95 punti base, con ilche si posiziona al 3,62%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,26%, e buona performance per, che cresce dello 0,70%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 41.719 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 44.250 punti. In lieve ribasso il(-0,49%); consolida i livelli della vigilia il(0%).di Milano, troviamo(+2,57%),(+2,00%),(+1,53%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,43%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,42%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,91%),(+2,49%),(+1,70%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,79%.scende del 2,70%. Calo deciso per, che segna un -2,65%.