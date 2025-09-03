Coin, sottoscritto aumento da 33,2 milioni. Assemblea nomina nuovo CdA

(Teleborsa) -, la società alla guida della più estesa catena di department store in Italia, rende noto che è stato sottoscritto e versato l’aumento di capitale a conclusione del processo di risanamento.per complessivi 33.2 milioni di euro: Mia S.r.l., holding del gruppo Exelite per l’ammontare di 10.750.000 di euro; Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’importo di 10.000.000 di euro; Sagitta SGR S.p.A., in qualità di società di gestione del Fondo “UTP Restructuring Corporate” quale azionista diretto ed indiretto per il tramite della SPV Project 2402 S.r.l., per l’importo complessivo di 10.986.085 di euro; Joral Investments S.r.l. per l’importo di 1.000.000 di euro; Hi-Dec Edizioni S.r.l. per l’importo di 500.000 di euro.L’operazione, si legge in una nota, "rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento patrimoniale della società e la conclusione positiva della fase di ristrutturazione".L’Assemblea degli azionisti ha poidella società, composto da Roberto Rondelli, Marica Carraro, Matteo Cosmi, Ignazio Pellecchia, Tito Raccanello, Federico Sarti e Ermanno Sgaravato.Il Consiglio di Amministrazione ha a sua voltadi Coin, sottolineando il grande lavoro svolto dal manager nella fase di ristrutturazione dell’Azienda. Il Presidente sarà invece Roberto Rondelli, consigliere di Sagitta Sgr e dal 2023 alla guida della divisione di Europa Investimenti (parte di Arrow Global Group) che si occupa del rilancio di gruppi industriali in temporanea difficoltà finanziaria e precedentemente partner in Pillarstone (KKR) dove è stato membro del CdA e del Comitato Investimenti. Succede ad Andrea Gabola, che conclude il suo mandato al termine del periodo di gestione straordinaria dell’Azienda. Come Vicepresidente, infine, è stata indicata Marica Carraro.È stato inoltre, nelle figure di Francesco Alati – che sarà Presidente -, Flavia Gelmini e Edoardo Patrick Angelo Pedrazzini.