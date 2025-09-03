Eni, azioni proprie al 4,53% del capitale sociale

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 25 e il 29 agosto 2025 complessivamente(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,2141 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 51.052.637 azioni proprie (pari all'1,62% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 720.047.899,18 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 142.662.964 azioni proprie pari al 4,53% del capitale sociale.In Borsa, intanto, lasi muove verso il basso e si posiziona a 14,96 euro, con una discesa dell'1,33%.