Eni, azioni proprie al 4,53% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 25 e il 29 agosto 2025 complessivamente 2.629.136 azioni proprie (pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,2141 euro per azione, per un controvalore pari a 39.999.996,51 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 51.052.637 azioni proprie (pari all'1,62% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 720.047.899,18 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 142.662.964 azioni proprie pari al 4,53% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, la Società del Cane a sei zampe si muove verso il basso e si posiziona a 14,96 euro, con una discesa dell'1,33%.




