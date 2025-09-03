Federacciai: a luglio produzione +2,2%, trainano i lunghi, in calo i piani

(Teleborsa) - Nel mese di luglio
le acciaierie nazionali hanno colato 1,7 milioni di tonnellate di acciaio,
segnando una crescita del 2,2%
su luglio 2024 e portando la produzione dall’inizio dell’anno a 12,8 milioni di tonnellate, in aumento del 2,8%
sul periodo gennaio-luglio dello scorso anno.
Il dettaglio della produzione a caldo mostra nell’ultimo mese un diverso andamento delle due famiglie di prodotto. I lunghi hanno segnato un incremento su base annua dell’11,9% raggiungendo 1,1 milioni di tonnellate
, mentre i piani si sono confermati in sofferenza
(732 mila tonnellate, -1,2%).
Dall'inizio dell'anno i prodotti lunghi hanno consolidato un incremento del 2,0% per un totale di 7,6 milioni di tonnellate
e i piani una crescita del 6,7%, grazie alla ripresa della prima parte dell'anno,
attestandosi a 5,6 milioni di tonnellate