Golden Goose, ricavi semestrali salgono a 342 milioni di euro con 10 nuove aperture

(Teleborsa) -, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha chiuso ilconpari a 342,1 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto al primo semestre 2024, con ricavi netti del Q2 in aumento del 14% su base annua, rispetto al +12% del Q1. I ricavi netti Direct-to-Consumer (DTC) sono stati in aumento del 19% su base annua, pari al 77% dei ricavi netti rispetto al 73% del 1H 2024, confermando la strategia di espansione DTC. La performance geografica vede: EMEA +18%, US +8%, APAC +9% su base annua.L'è stato di 113 milioni, +3% su base annua, con un margine EBITDA del 33%, mentre lasi assesta a 126 milioni di euro. Ilè al 2,4x, in calo rispetto a 2,5x alla fine del Q1.La rete globale diha raggiunto 225 negozi a fine 1H 2025, con 10 nuove aperture nel semestre. Tra le novità: Hyundai Jungdong, Singapore Paragon, Manila, Ibiza, Aeroporto di Venezia e un negozio dedicato alla linea kids a Dubai."In un contesto macroeconomico complesso, la nostra performance del primo semestre 2025 rimane resiliente riflettendo la- ha commentato l'- Abbiamo registrato una crescita a doppia cifra e ad elevata cifra singola in tutte le regioni, espandendo la nostra presenza con 10 aperture di nuovi store innovativi in luoghi strategici culturali. Questi risultati confermano la forza del brand, l'ottima strategia DTC orientata all'innovazione e la Co-Creation in continua espansione".