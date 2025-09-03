M&G, afflussi netti in crescita nel primo semestre 2025

M&G

(Teleborsa) - Nel primo semestre del 2025,- società inglese di investimento globale, con sede nella City di Londra - ha continuato a registrare progressi positivi in linea con le priorità strategiche di rafforzamento della solidità finanziaria, semplificazione e crescita.In particolare, i, in miglioramento di 3,2 miliardi rispetto all’anno precedente grazie alla performance di mercato e all'espansione internazionale.L', a fronte dei 375 milioni del periodo di confronto.Al 30 giugno, M&G ha realizzato 213 milioni di risparmi attraverso il proprio programma di trasformazione, superando l’obiettivo iniziale di 200 milioni. La società stima pertanto di essereLa, con il Solvency II ratio degli azionisti salito al 230% (fine esercizio 2024: 223%), grazie a una forte generazione di capitale operativo pari a 408 milioni (486 milioni nel 2024).La politica dei dividendi si conferma progressiva, con un(2024: 6,6 pence) che verrà messo in pagamento il prossimo 17 ottobre.Analizzando più nel dettaglio le divisioni di business, l'ha registrato flussi netti in entrata pari a 2,6 miliardi da clienti esterni. Il 58% degli AUMA (Asset Under Management and Administration) della divisione proviene ora da clienti internazionali, rispetto al 37% registrato cinque anni fa. Il 75% dei fondi comuni si colloca nei due quartili superiori di performance su un orizzonte triennale, e il 71% su base quinquennale. Nell’Asset Management istituzionale, oltre l’80% dei fondi per AUMA ha sovraperformato i benchmark di riferimento sia su tre che su cinque anni.È stata avviata una partnership strategica di lungo termine con Dai-ichi Life, primo assicuratore vita quotato in Giappone, che si stima possa generare 6 miliardi di dollari di nuovo business nei prossimi cinque anni.Il business nei mercati privati ha raggiunto 77 miliardi di sterline, a seguito del completamento dell’acquisizione della quota di maggioranza in P Capital Partners, gestore di credito privato non sponsorizzato con sede a Stoccolma. L’operazione è coerente con l’ambizione di M&G di affermarsi come leader europeo nel settore dei mercati privati.Il Cost-to-Income Ratio è migliorato, passando dal 77% al 75%, grazie al continuo impegno verso l’efficienza operativa e la disciplina nella gestione dei costi.Nella, il fondo PruFund da 64 miliardi continua a generare solidi risultati d’investimento e, grazie al suo meccanismo di smoothing, ha protetto i clienti dalla volatilità di mercato registrata ad aprile. Questa performance ha alimentato una forte domanda da parte della clientela, migliorato le vendite e generato flussi netti positivi a partire da giugno.Dalla riapertura del mercato delle Bulk Purchase Annuities (BPA) due anni fa, M&G ha concluso operazioni per un valore complessivo di 1,8 miliardi. La società continua a sviluppare soluzioni innovative, tra cui la BPA Value-Share lanciata lo scorso anno, e prevede il lancio di una BPA With-Profits nel 2026.Quest'anno, la compagnia è inoltre rientrati nel mercato retail delle rendite con un fixed-term annuity product, e prevede di ampliare ulteriormente la gamma nel 2026.